春水堂のスイカが今年も登場♡夏限定タピオカ＆冷麺で涼やかなひとときを

暑さが本格的になるこれからの季節、ひんやり爽やかなドリンクや夏らしい麺メニューが恋しくなりますよね。台湾カフェ・春水堂から、2026年6月2日（火）より夏限定の「スイカドリンク」と「台湾冷麺」が登場します♡昨年大好評だったスイカシリーズに加え、毎年人気の冷麺や新作の麻辣湯もラインアップ。台湾気分を楽しみながら、涼やかな夏のご褒美時間を満喫してみませんか。

ジューシーなスイカドリンク登場

スイカミルクティー／スイカタピオカミルクティー

左 価格：店内935円／テイクアウト810円（税込）／右 価格：店内990円／テイクアウト864円（税込）

昨年、わずか1週間で売り切れた話題のスイカドリンクが、さらにおいしくなって再登場します。

スイカタピオカミルクティーは、ジャスミンティーにスイカピューレと牛乳を合わせた、台湾の夏の定番“スイカ牛乳”をイメージした一杯。隠し味の塩がスイカの甘みを引き立て、もちもちのタピオカと一緒に楽しめます。

スイカミルクティーはタピオカなしで、よりすっきり味わいたい方におすすめ。昨年よりジャスミンティーとスイカピューレを増量し、フレッシュ感がアップ。思わずゴクゴク飲みたくなる夏限定ドリンクです♪

販売期間：2026年6月2日（火）～2026年7月21日（火）予定

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台湾気分を楽しむひんやり麺

レモン豆乳スープ冷麺／冷やし豆乳麻辣湯

価格：各1,320円（税込）

春水堂の夏の人気者、台湾ローカルグルメ「涼麺」も今年らしく登場します。

レモン豆乳スープ冷麺は、今年で4年連続の登場となる人気メニュー。フレッシュレモンの爽やかな酸味、まろやかな豆乳、鶏白湯の旨みが絶妙に重なります。

蒸し鶏をたっぷりのせた満足感のある一杯で、黒胡椒が味を引き締めてくれます。

冷やし豆乳麻辣湯は、新作として登場する注目メニュー。麻辣湯ならではの香辛料の香りに、豆乳のやさしいコクが重なったバランスの良い味わいです。

もやし、チンゲン菜、キクラゲ、煮卵をトッピングし、食べ応えもたっぷりです。

販売期間：2026年6月2日（火）～2026年9月10日（木）予定

販売店舗：ルミネエスト新宿店を除く全店舗

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

夏限定の台湾グルメを満喫♡

みずみずしいスイカの甘さに癒やされるドリンクと、暑い日でも食べやすい台湾のひんやり麺。春水堂の季節限定メニューは、夏のおでかけをちょっと特別にしてくれるラインアップです♡

気温が上がる日こそ、台湾カフェでほっとひと息つきたくなりそう。期間限定の味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてくださいね。