クマやイノシシ…相次ぐ野生動物の人里への出没。



その対策として注目されているのがドローンです。



実用化に向けて胎内市で実証実験が行われました。



勢いよく飛び立つドローン。



モニターではリアルタイムで上空からの映像がみることができます。



胎内市鍬江で行われた実証実験。



目的は野生動物の追い払いです。



これは阿賀町で撮影されたドローンの映像です。





木々の間から顔をのぞかせるのはサルです。しばらくじっとしていましたが逃げ去っていく様子が確認できます。野生動物の追い払いに効果を発揮するのが……イヌの鳴き声です。ドローンには最大500m先まで音が届くスピーカーが備えられています。【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「野生動物はすべて自分に経験がない音、においに最初は警戒をする」犬の鳴き声といったものは非常に有効になってきますそのほかにも野生動物が嫌がる音を鳴らすことができます。さらに、赤外線カメラで目に見えない状況でも野生動物の位置を特定することができるといいます。ここ数年、相次ぐクマやイノシシなど野生動物の人里への出没。5月に入りクマによる人身被害が起きたことから県は「クマ出没警戒注意報」を発表しています。この実証実験は、胎内市と民間企業が連携して行ったもので今後、実用化に向けて検討を重ねていくとしています。【胎内市 農産振興係 今井大樹 係長】「市でもドローンを所有しておりまして音の出る装置もありますので今回の結果を受けて活用できるものは活用していきたい」【新潟大学 箕口秀夫 名誉教授】「ハードの部分を十分生かせるパイロットの養成が必要になってきてますのでそれもあわせてこれからドローンを利用していくのか考える必要がある」音による追い払いだけでなく上空からの情報収集にも活用できるドローン。実用化に期待が集まっています。