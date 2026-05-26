“えびちゅう”こと私立恵比寿中学メンバーで、その透明感と圧倒的な身体能力で注目を集める風見和香さんの1st写真集「和（な）ぐころ」（撮影：木村智哉、税込3850円）が、6月12日に宝島社よりリリース。表紙画像が公開されました。



【写真】お部屋の布団にごろん。寝そべる風見和香さん

TBS系『KUNOICHI 2025秋』で、アイドルとして令和初の1stステージクリアという快挙を成し遂げた風見さんの、しなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた写真集です。



撮影は、雪の蔵王と伊豆下田で行われ、蔵王では「蔵王温泉スキー場」を舞台に、スキーを楽しむアクティブなカットから、温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで切り取りました。そして下田の海では、太陽の光が降り注ぐ中、カヤックに挑戦する清らかでエネルギッシュな姿を収録。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出した一冊です。



風見さんは「ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当にうれしいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！」とコメントしています。



【風見和香さんプロフィール】

かざみ・ののか 2007年8月25日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2021年5月、アイドルグループ「私立恵比寿中学」に新メンバーとして加入。TBS系『KUNOICHI 2025秋』において、アイドルとして令和初となる1stステージクリアという快挙を達成。持ち前の高い身体能力と圧倒的な集中力を武器に、次世代の「動けるアイドル」として注目を集めている。