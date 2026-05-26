トヨタ「RAV4」サイズの高級SUV！

フランスの高級車ブランドであるDSオートモビルは2026年5月18日、プレミアムコンパクトSUV新型「DS No7（ナンバー7）」の受注を開始したと発表しました。

DS No7は、DSオートモビルのベストセラーモデルであった「DS 7」を全面的に刷新した後継モデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.6mの“RAV4”級モデルの新型「“高級”四駆SUV」です！ 画像で見る（20枚）

プレミアムコンパクトSUVセグメントの中心に位置するモデルでありながら、ワンランク上のクラスに匹敵する広大な室内空間や豪華な装備を備えており、ブランド自ら「ファーストクラスの旅」と掲げているのが大きな特徴です。

ボディサイズは、全長4660mm×全幅1900mm×全高1630mm、ホイールベース2790mmです。日本の道路でも扱いやすいトヨタ「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm、ホイールベース2690mm）に近いサイズ感を持っています。

従来モデルから全幅と全高は維持しつつ、全長を70mm延長しました。これに伴いホイールベースも50mm長くなり、サイドウインドーの面積が30％拡大されたことで、より明るく広々とした後席の居住空間を確保しています。

ラゲッジ容量は最大560リットルを確保しており、日常使いでの実用性も抜群です。

エクステリアは、流麗なルーフラインによりCd値（空気抵抗係数）0.26という優れた空力性能を達成しました。 フロントにはブランドの新たな特徴である「DS LIGHT BLADE」と光るグリル「DS LUMINASCREEN」を採用し、最大21インチの大径ホイール（直径740mm）が足元の力強さを強調しています。

パワートレインは、ハイブリッドモデルと、BEV（電気自動車）を用意します。

主力となるハイブリッドモデル「HYBRID 145」は、1.2リッター直列3気筒ターボエンジンに21kW（28馬力）の電気モーターを組み合わせ、6速DCTに内蔵しています。 システム合計で145馬力を発揮し、市街地走行の最大50％をモーターのみのEVモードで走行できる高い効率性も魅力です。

一方、BEV（電気自動車）モデル「E-TENSE」には3つの仕様が用意されます。 最長航続距離を誇る「FWD LONG RANGE」は、フランス製の97.2kWh大容量バッテリーを搭載し、WLTPモードで最長740kmという驚異的な足の長さを誇ります。

さらに、前後モーターを備え最高出力350馬力（ブースト時375馬力）を発揮する「AWD LONG RANGE」、73.7kWhバッテリー搭載の「FWD」モデル（230馬力）も設定されます。 急速充電により、27分で20％から80％までの充電が可能です。

ファーストクラスを謳うにふさわしく、極上の静粛性と乗り心地を提供します。内装にはフランスの高級オーディオブランド「FOCAL」による14スピーカーシステムが設定され、至高の空間を演出します。

ダッシュボードには16インチの大型タッチスクリーンがエレガントに組み込まれています。 さらに、最新のインフォテインメントシステム「DS IRIS SYSTEM 2.0」には生成AI「ChatGPT（チャットGPT）」が統合されており、自然な音声での対話が可能になりました。

安全面でも、レベル2の半自動運転支援機能「DS DRIVE ASSIST 2.0」や、前方300mまでの歩行者や動物を検知する暗視カメラ「DS NIGHT VISION」がドライバーをサポートします。

グレード展開は「No7」「PALLAS（パラス）」「ETOILE（エトワール）」「LA PREMIERE（ラ・プルミエール）」の4種類が設定されています。

フランス本国での価格は、ハイブリッドモデルが4万3900ユーロ（約812万円 ※2026年5月下旬時点）から、BEVモデルが4万6990ユーロ（約869万円）からとなっています。

また、BEVの最上級グレード「AWD LONG RANGE LA PREMIERE」は7万7520ユーロ（約1434万円）に設定されています。