＜教員辞めたら…慰謝料だ！＞教員を辞めた私は「失敗作」愛されていなかったんだ…！【第6話まんが】
私はナミ（24）。彼氏のソウマ（24）は「両親と話がしたい」と実家に来てくれました。ソウマと両親や祖母との話し合いの中で、だんだんと私は理解してきました。私はずっと愛されていなかったのです。両親にとって「自分たちの娘が教員になること」は、自分たちの子育てや人生が正しかったのだと証明されること。私はそのための存在だったのだということを。そして教員を辞めた私は、両親たちにとって「失敗作」だったのです……。
「私たちに恥をかかせるくらいなら、いないほうがましよ」両親にここまで言われ、私は悲しくて涙が止まりません。「ナミさんは僕が幸せにします。ご心配なさらずに。もう行こう、ナミ」私は泣きながらうなずきました。
私は、ずっと不思議だったのです。両親に抱きしめられた記憶も、相談に乗ってもらった記憶もない。あの人たちは私が何を思っているか、どんなご飯が好きか、どんなツライ目にあっているかなんて、どうでもよかったのです。そう、愛されていなかったのだから。
私は今まで、両親に反抗したことがありません。
両親は自分たちが正しいと思っていて、私も両親が正しいと思っていました。
何より反抗をするほどの関係性を築けていなかったのです。泣いても放置、わめいても放置、寂しいと言っても嬉しいと言っても放置。
褒めてもらえるのは「学校の先生になりたい」と言ったときとテストの点数がよかったときくらいでしょうか。
ずっと、他の家庭を見るたびに疑問に思っていました。けれどもその謎がやっと解けたように思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
「私たちに恥をかかせるくらいなら、いないほうがましよ」両親にここまで言われ、私は悲しくて涙が止まりません。「ナミさんは僕が幸せにします。ご心配なさらずに。もう行こう、ナミ」私は泣きながらうなずきました。
私は、ずっと不思議だったのです。両親に抱きしめられた記憶も、相談に乗ってもらった記憶もない。あの人たちは私が何を思っているか、どんなご飯が好きか、どんなツライ目にあっているかなんて、どうでもよかったのです。そう、愛されていなかったのだから。
私は今まで、両親に反抗したことがありません。
両親は自分たちが正しいと思っていて、私も両親が正しいと思っていました。
何より反抗をするほどの関係性を築けていなかったのです。泣いても放置、わめいても放置、寂しいと言っても嬉しいと言っても放置。
褒めてもらえるのは「学校の先生になりたい」と言ったときとテストの点数がよかったときくらいでしょうか。
ずっと、他の家庭を見るたびに疑問に思っていました。けれどもその謎がやっと解けたように思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙