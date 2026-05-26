◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-3巨人(26日、東京ドーム)

巨人はソフトバンクに敗れ、交流戦黒星スタートとなりました。

昨季交流戦6勝11敗1分で11位だった巨人。交流戦開幕戦は、この日の阿部慎之助監督の辞任を受けて、橋上監督代行が指揮をとります。

今季初勝利を目指して先発マウンドに上がった則本昂大投手は、0-0の3回、1番の正木智也選手に先制ソロを献上。さらに2者連続四球で1、2塁のピンチを招くと、4番の栗原陵矢選手にバックスクリーンへの3ランを浴びて突き放されます。続く山本恵大選手にもライトポール際への一発を許し、この回だけで3被弾。一挙5失点を喫しました。

4回には、2アウト1、3塁から3番・近藤健介選手にタイムリーツーベースを浴び、さらに失点。4回101球、被安打6、与四死球5、7失点という苦しい内容でマウンドを降りました。

反撃したい打線は5回、先頭の佐々木俊輔選手がツーベースヒットでチャンスを演出。その後、泉口友汰選手のゴロの間に1点を返しますが、大津亮介投手の前に7回まで1得点に終わります。

その後、再び7点差で迎えた8回には、ソフトバンクのリリーフ陣に対して、ダルベック選手がこの試合3本目の安打で出塁。キャベッジ選手のタイムリー。さらに坂本勇人選手の犠牲フライで2点を返します。しかし反撃及ばず、交流戦は黒星スタート。チームは5連敗です。