結成10周年のAfter the Rain(そらる×まふまふ)、フルアルバム『春夏秋冬』発売決定！ライブ映像作品『After the Rain Live Best 2023-2025』も同時発売！

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結成10周年の節目を迎えたAfter the Rain（そらる×まふまふ）が、2026年9月16日にニューアルバム『春夏秋冬』をリリースすることが決定。2023年に発売した「アイムユアヒーロー」以来、約３年ぶりの新作となる。

4作目となるフルアルバム『春夏秋冬』は、収録曲の10曲以上が本作の為に書き下ろされた渾身の一作となる。

先日配信リリースされた新曲「ジェミニ」が5月の“ふたご座(Gemini)”をタイトルにした楽曲であるように、アルバムには1月から12月までの暦に沿ったテーマの楽曲が収録される予定で、10年という時を経たAfter the Rain（そらる×まふまふ）だからこそ織りなせる、四季折々の楽曲を堪能できるアルバムとなる。

アルバムジャケットはイラストレーターのMACCO氏による描き下ろしで、１枚の画の中に春・夏・秋・冬を感じさせる背景と、その四季の移ろいに合わせて歩んでいくそらるとまふまふが描かれている。10周年を迎えたユニットが、この先も共に前進していくことを連想させてくれるジャケットだ。

さらに、ユニットとしては２作目となるライブ映像作品『After the Rain Live Best 2023-2025』もアルバムと同時に発売することが決定。「セカイシックに少年少女」、「四季折々に揺蕩いて」、「１・２・３ -2023 ver. -」、「桜花ニ月夜ト袖シグレ」、「アイムユアヒーロー」などの人気曲を多数含む28曲以上収録のライブベスト盤となる作品で、さいたまスーパーアリーナにて過去最大動員を記録した『After the Rain Tour 2023 - 春音 -』、LaLa arena TOKYO-BAYで開催したコンセプトライブ『After the Rain Live 2024 〜 そらる VS まふまふ 〜』、ぴあアリーナMMで開催した初のハロウィンライブ『After the Rain Live 2025 〜After Halloween Night Party〜』の3公演から厳選したパフォーマンス映像を収録する。

ライブ映像に加え、『After the Rain Live 2024 〜 そらる VS まふまふ 〜』と『After the Rain Live 2025 〜After Halloween Night Party〜』のライブメイキング映像も収録される予定。

ジャケットは茶々ごま氏による描き下ろしイラストとなり、幼きそらるとまふまふがスケッチブックに“将来の夢”をお絵描きしている無邪気な姿が描かれている。2人を囲む“ラクガキ”には、まるでAfter the Rainの10年の軌跡を物語る景色が描かれており、After the Rainと共に歩んできたリスナーにとってもエモーショナルなジャケットとなっている。

なお、今作はユニット結成当初の同人時代（インディーズ時代）のように“手作りのアルバム”をリスナーに届けることを意識し、あえてメジャー流通は行わずに、アニメイト、アニメイトオンライン、まふまーとのみでの販売となる。

アニメイトでは、アルバムとライブDVD/Blu-rayの発売記念イベントとして、東京と大阪での「そらまふの握手会」も開催されることが決定した。アニメイトで「店頭予約」または「オンライン予約」した方を対象に抽選応募のシリアルコードが配布される。

●リリース情報

アルバム

『春夏秋冬』

After the Rain（そらる×まふまふ）

9月16日発売



価格：￥3,300（税込）

＜CD収録内容＞

最新曲「ジェミニ」含む10曲以上収録予定。詳細は後日発表予定。

アルバム発売記念イベント：

・アニメイト予約者限定：「そらまふとの握手会」詳細は後日発表予定。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

店舗別オリジナル特典：

・アニメイト：56mm缶バッジ

・まふまーと（EC）：アクリルキーホルダー（１種）

※特典絵柄は後日発表予定。

ライブDVD/Blu-ray

『After the Rain Live Best 2023-2025』

After the Rain（そらる×まふまふ）

9月16日発売



価格：DVD ￥8,800（税込）Blu-ray ￥9,900（税込）

＜収録内容＞

28曲以上のライブパフォーマンス映像に加え、ライブメイキング映像も収録。全収録内容は後日発表予定。

[ After the Rain Tour 2023 - 春音 - ]

・セカイシックに少年少女

・アイスリープウェル

・四季折々に揺蕩いて

・世界を変えるひとつのノウハウ

・テレストリアル

[ After the Rain Live 2024 〜 そらる VS まふまふ 〜 ]

・極楽地獄

・アンチクロックワイズ

・ハローディストピア（そらるソロ）

・サクリファイス（まふまふソロ）

・１・２・３ - 2023 ver. -

[ After the Rain Live 2025 〜After Halloween Night Party〜 ]

・ユメクイ

・妖のマーチ

・桜花ニ月夜ト袖シグレ

・アイムユアヒーロー

・彗星列車のベルが鳴る

ほか28曲以上収録予定。

アルバム発売記念イベント：

・アニメイト予約者限定：「そらまふとの握手会」詳細は後日発表予定。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

店舗別オリジナル特典：

・アニメイト：A4クリアファイル（DVD/Blu-ray共通）

・まふまーと（EC）：A3サイズ実写ポスターA（DVD）、A3サイズ実写ポスターB（Blu-ray）

※特典絵柄は後日発表予定。

アルバム特設サイト

http://aftertherain.co.jp/album/shunkashuutou

ライブDVD/Blu-ray特設サイト

http://aftertherain.co.jp/livebest2023-2025

アニメイト

【音楽】After the Rain(そらる×まふまふ)/春夏秋冬

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3488816/

【Blu-ray】After the Rain(そらる×まふまふ)/After the Rain Live Best 2023-2025

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3488782/

【DVD】After the Rain(そらる×まふまふ)/After the Rain Live Best 2023-2025

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3488783/

まふまーと

【CD】

https://uni-mafumafu.com/products/syunkasyuutou

【Blu-ray】

https://uni-mafumafu.com/products/atr-live-best-2023-2025-bluray

【DVD】

https://uni-mafumafu.com/products/atr-livebest-2023-2025-dvd

●ライブ情報

After the Rain 10周年記念アニバーサリーツアー「After the Rain 10th Anniversary Tour 〜春夏秋冬〜」

【夏公演】神戸ワールド記念ホール（兵庫）

2026年8月29日（土）開場17:00 / 開演18:00

2026年8月30日（日）開場15:00 / 開演16:00

【秋公演】広島サンプラザホール（広島）

2026年10月17日（土）開場17:00 / 開演18:00

2026年10月18日（日）開場15:00 / 開演16:00

【冬公演】ゼビオアリーナ仙台（宮城）

2027年2月6日（土）開場17:00 / 開演18:00

2027年2月7日（日）開場15:00 / 開演16:00

詳細はこちら

https://aftertherain.co.jp/Live_2026/

＜After the Rain プロフィール＞



インターネット発のミュージックシーンを牽引する そらる と まふまふ によるユニット。

両者のYouTubeチャンネル総再生数は約30億回を誇り、国内外のリスナーから多くの支持を集めている。

2014年、「そらる×まふまふ」名義で1stアルバム『アフターレインクエスト』をリリース。翌2015年には2ndアルバム『プレリズムアーチ』を発売。同年開催の初の全国ツアー「After the Rain - WINTER TOUR 2015 -」は全公演ソールドアウトを記録した。

2016年より「After the Rain」名義での活動を開始。2017年にはテレビアニメ「クロックワーク・プラネット」エンディングテーマ「アンチクロックワイズ」、および「アトム ザ・ビギニング」オープニングテーマ「解読不能」を同時リリース。同年、東京・日本武道館にて「After the Rain 日本武道館 2017 - Clockwise / Anti-Clockwise -」を開催。

2018年にはさいたまスーパーアリーナにて2DAYSライブ「After the Rain さいたまスーパーアリーナ 2018 雨乞いの宴 / 晴乞いの宴」を成功させるなどライブスケールを拡大。2019年に配信リリースした「1・2・3」はテレビアニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマとして広く親しまれ、多数のアーティストによる歌唱でも話題を集めた。

2020年にはオンラインライブの開催など新たな表現手法にも挑戦し、同年オリジナルアルバム『7×2つの大罪』をリリース。コンセプチュアルな作品性を提示した。

2023年にはアルバム『アイムユアヒーロー』を発売し、ポップネスと物語性を両立させた新たなフェーズを提示。ソロ活動と並行しながらユニットとしても

大型会場での公演や映像作品の発表など活動領域を拡張し続けており、そのスケールと世界観は現在も進化を続けている。

関連リンク

After the Rainオフィシャルサイト

https://aftertherain.co.jp/