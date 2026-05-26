いま、低価格帯エアコンの駆け込み需要が増えています。なぜなのか？鹿児島市の家電量販店を取材しました。

「エアコンの2027年問題」。これは、2027年度から家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、省エネ基準を満たさない低価格のエアコン製造が終了。平均で20万円を超えるほど、エアコン全体の価格が上がると予想されています。

この問題について街の人は？

「はじめて聞いた。（エアコンが）ないと生活していけない世の中、どうにかお金を作って買い替えるしかない」

「うそ？いやいや買うかな？（今のエアコンは）7万くらいで買った。それでも大変と思っていたけど、20万はきつい」

「エアコンコーナーにやってきました。エアコンの2027年問題！お得なエアコンが製造終了？」

鹿児島市の家電量販店です。性能や価格などさまざまなエアコンが並ぶなか、2027年問題の影響が広がっているようです。

（ビックカメラ鹿児島中央駅店家電コーナー担当・福岡和さん）「去年と比べても倍近く客数が増えた。忙しくて販売員みんなバタバタの状態」

本格的な暑さを前に、エアコン需要が高まる今の季節。去年と比べて売上が倍以上になるほど、買い替える人が増えているといいます。

理由はなんといっても「価格」です。

例えば、6畳用のエアコンで手頃なモデルだと5万円～10万円で今は購入できますが、省エネ基準を満たした高性能モデルは20万円～25万円ほど。

来年以降は、この低価格帯が購入できなくなり、高性能モデルが主流になると予想されています。

（ビックカメラ鹿児島中央駅店家電コーナー担当・福岡和さん）「シンプルで手頃なモデルを購入する客が多い印象ではある。検討している人なら早めにエアコンを買い替えた方がいい」

一方で、省エネタイプは電気代をおさえられるメリットもあり、両方選べる今が買い替えを検討するチャンスかもしれません。

一方、鹿児島市が先月から始めた「省エネ家電購入補助金」。予算に達したら終了ですが、現在、申請はどの程度なのでしょうか？

鹿児島市で先月から始まった省エネ性能の高い家電製品や宅配ボックスを購入した世帯に補助金を出す取り組み。来月末までが申請期間ですが、7200万円の予算に達した時点で終了します。

鹿児島市によりますと、申請は5月25日時点で、予算全体の8割近くに上っているということです。

一定の省エネ性能があるエアコンや冷蔵庫などが対象で、購入金額に応じて最大4万円を補助します。さきほどお伝えした低価格帯モデルのエアコンは、対象外の可能性が高いので、確認が必要です。

また、“置き配”対応の「宅配ボックス」も今年は対象になっていて、2万円を上限に補助が受けられます。こちらも条件があるので市や購入店舗にご確認ください。

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