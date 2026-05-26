吉高由里子、会見冒頭からお茶目な勘違い「危ない危ない」【黒牢城】
【モデルプレス＝2026/05/26】女優の吉高由里子が5月26日、都内にて行われた映画「黒牢城」（6月19日公開）のジャパンプレミアに出席。勘違いするお茶目な姿を披露し、会場を和ませる場面があった。
【写真】37歳大河主演女優、淡いピンクのドレス姿披露
淡いピンク色のドレスを身にまとい登場した吉高。MCに挨拶を求められると、観客から「お由里〜」と吉高を呼ぶ声が沸き「嬉しい〜嬉しいよ！」と照れた様子を見せつつ答えた。「日本で初めて公開されて、初めて観た方たちですもんね。どうですか」と観客に問いかけ、「まだご覧になってないんですが、もう少しです」とMCに突っ込まれるなど、お茶目な一面も披露。続けて「危ない危ない。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします」とファンに挨拶。その後、他のキャストたちが「嬉しい〜」と吉高の挨拶を真似る様子も見られ、会場は歓声に包まれていた。
この日のイベントには、主演の本木雅弘をはじめ、菅田将暉、吉高、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督が、レッドカーペットにドレスアップをして集結した。
第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化。メガホンを取るのは、『スパイの妻』（第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞）、『クリーピー偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢監督。世界三大映画祭の常連、黒沢監督にとって、本作は初の時代劇となる。
第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露され、公式上映を終えた会場は約1,000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれ話題を集めた。（modelpress編集部）
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◆吉高由里子、歓声におちゃめに対応
淡いピンク色のドレスを身にまとい登場した吉高。MCに挨拶を求められると、観客から「お由里〜」と吉高を呼ぶ声が沸き「嬉しい〜嬉しいよ！」と照れた様子を見せつつ答えた。「日本で初めて公開されて、初めて観た方たちですもんね。どうですか」と観客に問いかけ、「まだご覧になってないんですが、もう少しです」とMCに突っ込まれるなど、お茶目な一面も披露。続けて「危ない危ない。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします」とファンに挨拶。その後、他のキャストたちが「嬉しい〜」と吉高の挨拶を真似る様子も見られ、会場は歓声に包まれていた。
◆本木雅弘主演、映画「黒牢城」
第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位ほか史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信氏の傑作ミステリーを映画化。メガホンを取るのは、『スパイの妻』（第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞）、『クリーピー偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢監督。世界三大映画祭の常連、黒沢監督にとって、本作は初の時代劇となる。
第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門で世界初披露され、公式上映を終えた会場は約1,000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれ話題を集めた。（modelpress編集部）
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