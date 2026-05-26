ドル円１５９．１５近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は159.15近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。いずれもドル高の動きは一巡しており、三連休明けのＮＹ勢の参加待ちとなっている。



この後に発表される経済指標は、ハンガリー中銀政策金利（5月）、米FHFA住宅価格指数（3月および 第1四半期）、米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）、米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）など。米消費者信頼感は92.0と前回4月92.8からの低下が見込まれている。エネルギー価格高騰を受けた信頼感低下は比較的限定的にとどまる予想値となっている。また、NY午後には米2年債入札（690億ドル）が実施される。



USD/JPY 159.18 EUR/USD 1.1637

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