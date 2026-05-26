21:00
ハンガリー中銀政策金利（5月）
予想　6.25%　前回　6.25%（政策金利)

21:30　
ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演

22:00
米住宅価格指数（3月）
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)

米住宅価格指数（2026年 第1四半期）
予想　N/A　前回　0.8%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想　1.0%　前回　0.9%（前年比)

22:00　
スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、記者会見

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
米予想　91.6　前回　92.8

27日
2:00　
米2年債入札（690億ドル）

テキサス共和党上院議員予備選決選投票
トランプ米大統領、健康診断・歯科検診

※予定は変更されることがあります。