ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（5月）
予想 6.25% 前回 6.25%（政策金利)
21:30
ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
米住宅価格指数（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)
22:00
スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
米予想 91.6 前回 92.8
27日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
テキサス共和党上院議員予備選決選投票
トランプ米大統領、健康診断・歯科検診
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（5月）
予想 6.25% 前回 6.25%（政策金利)
21:30
ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
米住宅価格指数（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)
22:00
スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
米予想 91.6 前回 92.8
27日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
テキサス共和党上院議員予備選決選投票
トランプ米大統領、健康診断・歯科検診
※予定は変更されることがあります。