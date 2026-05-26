ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ハンガリー中銀政策金利（5月）

予想 6.25% 前回 6.25%（政策金利)



21:30

ヴィンセント加中銀副総裁、経済および労働市場について講演



22:00

米住宅価格指数（3月）

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)



米住宅価格指数（2026年 第1四半期）

予想 N/A 前回 0.8%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）

予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)



22:00

スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、記者会見



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）

米予想 91.6 前回 92.8



27日

2:00

米2年債入札（690億ドル）



テキサス共和党上院議員予備選決選投票

トランプ米大統領、健康診断・歯科検診



※予定は変更されることがあります。

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