ロンドン五輪柔道女子金メダリストの松本薫さん（38）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅でのハプニングを打ち明けた。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。松本は「（東京の）多摩の方に住んでいるんですけど」と明かし、自然に囲まれているがゆえの悩みがあるという。

「タヌキが出るんですね。バルコニーがあって、タヌキが入って来ちゃうんですよ。バルコニーでケンカを始めちゃって。柵があるじゃないですか。なかなか外に出られなくて、一通（一方通行）というか」。早く出したいが、簡単に入ってくる割には、なかなか出て行かないという。

「タイルが白なので、血だらけになっちゃうから…激しいんですよ」。想像以上の激しいバトルの様子に、ひな壇からは悲鳴が上がった。

仕方なく、タヌキたちに向けて「コラ！」と怒鳴ったという。すると、反応したのはケンカに夢中なタヌキではなかったという。

「外に電信柱があって、電信柱に電気のおじさんが工事に来て、私の“コラ！”で、おじさんがこっち向いたんですよ」。柵の角度の関係で、その男性からはタヌキが見えなかったようで、松本さんはアピールするように叫んだという。

「タヌキに気づいて欲しくて、一生懸命、電信柱のおじさんを見ながら、タヌキだよって（男性が）気づくように、“コラ！タヌキ！そこでケンカをするな〜！”って言ったら、おじさんが電信柱から下りて来ちゃって」。男性は自分をタヌキと勘違いした可能性もあり、松本さんは「私が凄い迷惑を…」としょんぼりしていた。