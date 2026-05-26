SUPER BEAVER、ニューアルバム『人生』全収録曲のタイトル解禁！新曲「希望」「夏と跡形」の収録が決定

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SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に、新曲「希望」「夏と跡形」が収録されることが発表され、アルバムの全貌が明らかとなった。

■「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）の先行配信もスタート

これまでに、「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）、「アプローズ」 （アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング）、「健気」（こくみん共済 coop 「こくみん共済 あっと」CMソング）など、話題曲の収録が発表されており、「クライマックス」は5月27日0時より各ストアで先行配信がスタートとなる。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クライマックス」

https://superbeaver.lnk.to/Climax

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG

■【画像】アルバム『人生』のトラックリスト

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/