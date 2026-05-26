SUPER BEAVER、ニューアルバム『人生』全収録曲のタイトル解禁！新曲「希望」「夏と跡形」の収録が決定
SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に、新曲「希望」「夏と跡形」が収録されることが発表され、アルバムの全貌が明らかとなった。
■「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）の先行配信もスタート
これまでに、「クライマックス」 （フジテレビ系2026サッカーテーマソング）、「アプローズ」 （アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング）、「健気」（こくみん共済 coop 「こくみん共済 あっと」CMソング）など、話題曲の収録が発表されており、「クライマックス」は5月27日0時より各ストアで先行配信がスタートとなる。
■リリース情報
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「クライマックス」
https://superbeaver.lnk.to/Climax
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『人生』
https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG
■【画像】アルバム『人生』のトラックリスト
■関連リンク
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/