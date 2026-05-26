吉本興業は２６日、お笑いコンビ・ダウンタウン独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で、浜田雅功の新番組「浜田ウタ功」を６月１７日から配信することを発表した。

同番組は、浜田が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむもの。第１回ゲストは、シンガー・ソングライターの山本彩。ＡＫＢ４８の国民的ヒット曲「３６５日の紙飛行機」を２人で熱唱した。

異色のデュエットが実現した中、浜田は「ずっとカラオケで歌ってきた大好きな曲ですが、カメラを前に色気を出してしまい大失敗しました」と苦笑。

つづけて「今回は初回ということで僕自身がめちゃくちゃ緊張してしまいましたが、山本さんを実験台にしてしまった反省も含め、普段は見せない姿を楽しんでもらえればと思います。ぜひ何回も来ていただいて、また一緒に歌いたいですね」と話した。

山本は「まさか浜田さんから『一緒に歌いたい』と言っていただけるなんて思ってもみなかったので、最初は本当にびっくりしました」と共演前の心境を吐露。

「本番では浜田さんが意外にも緊張されている姿が新鮮で、私はむしろリラックスして楽しむことができました」と明かしながら「隣で聴く浜田さんの歌声は落ち着いた甘みとソウルがあふれていて、本当にかっこよかったです。お仕事というよりは、プライベートでカラオケに来たような、ここでしか見られない浜田さんのレアで素に近い姿をぜひ楽しみにしていてください」と呼びかけた。