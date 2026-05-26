Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・宮舘涼太が２６日、都内での映画「黒牢城」（６月１９日公開）ジャパンプレミアレッドカーペットセレモニーに主演の本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、黒沢清監督らと出席した。

４００人のファンが集まったレッドカーペットに“舘様”が登場。「お互いに楽しみましょう」と笑顔で呼びかけた。

同作はカンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」部門に正式出品され、評価を得ており、宮舘は現地のイベントで華麗なターンを見せ、話題をさらっていた。「日本の映画のすばらしさ、そして監督とキャストの魅力を存分にアピールしに行くという意味でも、僕は微力ながら力を出したつもり」と振り返ると、本木から「想定外の爪痕を残しました。あれで世界中に『黒牢城』が印象づいた」と絶賛された。

さらにステージ上では「せーの！」というかけ声で本木と宮舘がそろってキレキレのターン。続けて２度も大先輩との息の合ったターンを日本で見せ、宮舘は「まさか一緒にターンを回れるとは」と喜びつつ、会場から大歓声をあびた。青木も「殿（本木）がやりますか？！」と驚き、菅田も「練習した？」とあまりのそろい方に共演者も盛り上がった。

織田信長に反発し、籠城作戦を決行している荒木村重（本木）の城で殺人事件が発生。怪事件が続き、城の内外で緊張感が高まる中、村重は牢屋にとらわれていた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）に協力を仰ぎ、謎の解明に乗り出す。

宮舘は城主・荒木に忠義を尽くす若き家臣の乾助三郎を演じた。