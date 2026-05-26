女子プロレス「スターダム」２６日の後楽園大会に２３日大田区大会でマリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が電撃登場した。

２４年３月にスターダムを退団し、マリーゴールドの旗揚げに参加した詩美はこの日のリング約２年ぶりに帰還。セミファイナルの１０人タッグマッチ（上谷沙弥＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆ビー・プレストリー＆稲葉あずさＶＳ安納サオリ＆葉月＆フワちゃん＆舞華＆ＨＡＮＡＫＯ）の後に登場すると会場からは大きなどよめきと、大「詩美コールが巻き起こった。

かつて名タッグ「アフロディーテ」として共闘していた上谷とリング上で対峙した詩美は無言で見つめあう。先にマイクを握った上谷から「何しに来たの？」と問われた。

マイクを握った詩美は「上谷ずっと見てたよ。ずっと見てたから上谷の活躍がすごいうれしかった。でもそれ以上に上谷に負けたくないって思った。だから今日ここに来るしかないって思った」と胸の内を明かした。

上谷は「このスターダムのリングでプロレスがしたいってこと？ お前さ、いったいこれまで何してたの？ がっかりだわ」と言ってリングを後に。残された詩美は改めて「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます。よろしくお願いします」と観客に向かって頭を下げた。