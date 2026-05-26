キッチンの棚へ猫に乗ってほしくなくて、段ボールでガードしていたら…？驚きの行動とまさかの展開が可愛すぎると反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で20.4万回も表示され、8千いいねを記録。「可愛いから何でも許せる」「ガードの意味w」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫に乗ってほしくない場所を『ダンボールでガード』していたら…予想外の行動に爆笑】

キッチンがお気に入り

Xアカウント「らいくん」に投稿されたのは、猫の『らいくん』。キッチンのカウンターの上はらいくんの特等席だそう。

作業をしている飼い主さんが見えるためか、らいくんはキッチンの中が好きだそう。カウンターの上で涼をとったり、時にはシンクの中に入ったりしているのだとか。

自由に行き来するらいくん。ですが、カウンターの反対側の棚には乗ってほしくない場所もあったそうで、段ボールを置いて登れないようにしていたとのこと。しばらくの間、らいくんはガードした部分には見向きもしなかったそう。しかしある日、飼い主さんは驚きの光景を目撃したといいます。

特等席から見えた魅惑の場所

なんと登れないようにガードするために置いた段ボールの中にらいくんがいたのだとか。

驚くことに、足の踏み場もないような棚の上へらいくんは登ってしまったとのこと。段ボールの中で横になり、気持ちよさそうに眠るらいくん。そのまま様子を見ていたら、実に２時間も寝ていたそう。しかし、ご飯の用意を始めたら起きてきたのだとか。ちゃっかりしているらいくんなのでした。

段ボールの中で眠るらいくんを見た方たちから「らい君のための寝床みたい」「箱のサイズ感がピッタリ」などの声が寄せられていました。

抜群の身体能力で新しい特等席を見つけたらいくん。しかし、弟分である『むぎくん』も登り始め、飼い主さんはたまらず侵入防止ゲートを購入したそう。こればかりは仕方がないですね。

Xアカウント「らいくん」では、らいくんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。無邪気に遊ぶ猫たちの様子に癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「らいくん」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。