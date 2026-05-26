栃木県上三川町の民家で14日、住人の富山英子さん（69）が殺害され、息子2人も重軽傷を負った強盗殺人事件。新たに、現場にいた飼い犬も殺されていたことが分かった。

事件をめぐっては、実行役とみられる16歳の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されている。

だが、捜査は栃木県警だけにとどまらない。警察庁は22日、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による広域的な事件の可能性が出てきたとして、警視庁などに捜査へ加わるよう指示を出した。事件の中核にいる人物の解明に向け、捜査態勢はさらに広がっている。

社会部記者は語る。

「警察庁長官が警視庁などを捜査に加えるよう指示したことは極めて異例です。警察法には、広域組織犯罪などに対処するため、警察庁長官が都道府県警の捜査態勢について必要な指示を出せる規定があります。これまでテロ事件やサイバー事案で適用された例はありましたが、強盗事件では初めてです。

今後は、少年らや夫婦が誰とつながっていたのか、金の流れや連絡手段も含めて調べていくことになるでしょう。トクリュウ型犯罪として、事件の中核にいる人物の摘発が焦点になります」

「海斗容疑者は毎回のように口げんか」

捜査が“上位の指示役”にまで広がるなか、竹前容疑者夫婦の交友関係にも注目が集まっている。2人が頻繁に訪れていたという飲食店の店主は、夫婦についてこう語った。

「今年に入ってからはしばらく見ていませんが、去年は多い時で週1回くらいのペースで来ていました。夫婦で赤ちゃんを連れて来ていたこともあります。ただ、夫婦だけというより、男友だちを含めて4～5人で来ることが多かったですね。海斗容疑者と男友だちだけで来ていた時もありました」

凄惨な事件の指示役とされる夫婦は、日常の場ではどんな顔を見せていたのか。

「海斗容疑者は、友人相手でも奥さん相手でも、毎回のように口げんかをしていました。怒鳴り合いというほどではありませんが、『またもめてるな』という印象でしたね。

店員に対しては感じのいい人でした。若い店員に絡んだり、威圧的な態度を取ったりすることは一切なかったです。

逮捕されたと聞いた時は、『ああ、捕まったんだ』という感じで、正直そこまで驚きはありませんでした」（同）

容疑者らの周辺でどのような人間関係があったのか。捜査が広がる一方で、遺族の時間は事件の日から止まったままだ。

事件で命を奪われた富山さんの夫は22日、県警を通じてコメントを公表した。

「妻が殺され息子たちも重傷を負いました。また、家族を守ろうとした愛犬も殺されました。その後、犯人たちが次々と逮捕され、その内容を知り言葉を失いました。身勝手な理由で、何の落ち度もない妻や愛犬を惨殺したことに対して、怒りを通り越して言葉がありません。許すことは絶対にありません。同じような苦しみを味わってほしいとさえ思います。

穏やかに過ごしていた家族は今、どん底にいます。妻や息子たちのことを考えると、ただただ涙が出てきます。これからどのように生きていけばいいのか、本当にわかりません。今はただ、家族の回復を祈るばかりです」

夫婦の交友関係や背後にいる人物の解明が進められる一方で、事件の背後には誰がいたのか。指示系統の解明は、遺族の無念に向き合うためにも欠かせない。捜査の進展が待たれる。