プロ野球のファーム・リーグは26日、ナイターを含めて交流戦の7試合が行われた。

オリックスはハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に5―4で逆転勝ち。先発・佐藤一が7回8安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。頓宮が2安打2打点、育成選手の田島が2安打1打点。ハヤテ先発・代木は6回8安打5失点で4敗目（3勝）。仲村が3安打を放った。

ヤクルトは巨人戦（ジャイアンツタウン）に延長10回、3―2で勝利。先発・下川は6回4安打6奪三振1失点で、4番手・拓也がで1勝目（1敗）。赤羽が8回に同点の1号ソロを放った。巨人先発・又木は7回1安打無失点の好投。中山が6回に1号ソロ。荒巻が2安打。

西武は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に2―0で完封勝利。先発・冨士が6回3安打7奪三振無失点で、2番手・ウィンゲンターが1回1安打1奪三振無失点で1勝目を挙げた。阪神先発・伊藤将は3回無安打無失点。

オイシックスは広島戦（ハードオフ新潟）に2―1。先発・高田が7回8安打1失点で4勝目（2敗）。高山が2安打。広島先発・アドゥワは6回7安打2失点（自責1）で地区ワーストタイの5敗目（1勝）を喫した。清水が4安打、ともに育成選手のラミレスとロベルトが2安打。

日本ハムはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に6―4で逆転勝ち。先発・柴田が4回2/3を3安打7奪三振無失点で、4番手の育成選手・宮内が1回1/3を無安打無失点で2勝目。マルティネスが5回に3号2ラン、山県が2安打2打点、吉田と宮崎が2安打をマークした。ソフトバンク先発・大野は6回7安打7奪三振で2失点。育成選手のオスーナが2安打3打点。

DeNAは楽天戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に6―1。先発の育成選手・庄司が6回3安打10奪三振無失点で4勝目（1敗）を挙げた。ドラフト3位・宮下（東洋大）と梶原が2安打1打点。楽天先発・坂井は5回6安打5失点（自責4）で2敗目（4勝1セーブ）。ドラフト3位・繁永（中大）が2安打1打点をマークした。

ロッテは中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で18安打を放って11―4。石川慎が2回の4号ソロなど3安打2打点、ドラフト6位・岡村（富島）が2回の4号ソロなど2安打2打点。ドラフト4位・桜井（昌平）が3安打2打点をマークした。先発の育成選手・秋山は6回4安打4失点で3勝目（1敗）。中日はロドリゲスが2回に2号2ラン、石橋が6回の3号2ランなど2安打。先発・松葉は5回5安打2失点。