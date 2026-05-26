人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが、２０代の新恋人との最新ショットを公開した。

２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ハワイ旅行ｐａｒｔ２」と旅行中の写真を載せたヒカル。年下の新恋人・神楽（かぐら）さんと浜辺を歩いたり、体を寄せ合うツーショットなどを披露している。

この投稿にフォロワーからは「おてて繋いでる〜」「やっぱりお２人似てる！！」「ヒカルさんの表情がホント穏やかで幸せそう 見ててウルウルしちゃう」「彼女可愛すぎるやろがい」「お似合い ほんとに顔が似てる美男美女！」「２人の笑顔と恋人繋ぎにキュンです」「ほんとにお似合い！！まさに王子様とプリンセス」などのコメントが寄せられている。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。４月の動画でお相手はシングルマザーの「神楽ちゃん」であることを公表した。