◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

２勝先勝方式の決勝第３戦が行われ、ワイルドカードの琉球と西地区優勝の長崎の対戦成績は１勝１敗で、勝ったチームが頂点に立つ。

スターティングファイブは、琉球はヴィック・ロー、岸本隆一、松脇圭志、ジャック・クーリー、アレックス・カーク、長崎が李賢重（イ・ヒョンジュン）、ジャレル・ブラントリー、熊谷航、馬場雄大、アキル・ミッチェルと両チーム第１、２戦と同じとなった。

第１クオーター（Ｑ）は、序盤から長崎がディフェンスで圧力をかけると、レギュラーシーズンの１試合平均９１・２得点のＢ１歴代最高記録の攻撃力が牙をむく。７―６のから徐々に得点を重ね１４―６とペースをつくり、琉球が思わずタイム。それでも流れを止められない。コーナーから李賢重が３Ｐシュートを決めて１７―７とこれで２ケタ得点差にまで広がった。琉球も小野寺祥太が３Ｐを決めたが、７点差で第２Ｑに向かう。

第２Ｑのファースト得点も長崎のブラントリー。さらに、連続得点で２１―１０とさらに突き放す。琉球もクーリー、ローがタフショットを決めるなど食らいついたが、勢いは止まらない。残り約３秒でブラントリーが長い３Ｐを沈めるなどして、結局、長崎リードのまま後半に折り返した。

３６―２３で長崎リードで折り返し、迎えた第３Ｑ。琉球がファーストポイントを取ったが、すぐさま長崎がオフェンスリバウンドを拾いまくって最後は李賢重が３Ｐを沈めた。熊谷も続きここで４２―２７。琉球のカークが、サイドから３Ｐを決めたものの、李賢重が再びコーナーから３Ｐ。

馬場が４つめのファウルをもらい、琉球は小野寺がコートインすると、再び３Ｐを決めて４７―３９で１ケタ得点差までじわじわと迫ってきた。長崎は苦しい時間になったものの、ここで山口颯斗、ジョンソンと３Ｐで５３―４１と再び２ケタ差に。５５―４５でラストＱへ突入した。