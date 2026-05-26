NHKでLA開催の音楽フェス『Zipangu』特集 アメリカ初ライブのHANAに密着 司会は中島健人＆畑芽育
アメリカ・ロサンゼルスで開催され、2万人を動員した日本人アーティストによる音楽フェス『Zipangu』をNHKが特集。特別番組『世界に響くJ-POP 2026〜MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル〜』が、6月4日午後10時よりNHK総合で放送される。
【番組カット】司会を務める中島健人＆畑芽育の2ショット
番組では、世界で広がるJ-POPの現在地に迫り、『Zipangu』の貴重なパフォーマンス映像をはじめ、出演アーティストや現地ファンへのインタビューを交えながら、J-POPがどのように海外で響いているのかを描く。
さらに、『Zipangu』がアメリカ初ライブとなったHANAにも密着。HANAが憧れる世界的スターとの出会いや、アメリカ滞在中の様子も放送される。
また、日本最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』も特集。6月13日に開催される第2回授賞式を前に、昨年の授賞式で話題を呼んだちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLEらのパフォーマンスを振り返るほか、今年のノミネート作品や注目部門、授賞式の見どころを紹介する。
番組の司会は、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でアンバサダーを務める中島健人と畑芽育が担当。音楽を愛する2人とともに、日本の音楽シーンの“今”と“これから”を見つめる内容となる。
■放送予定
6月4日（木） 午後10：00〜午後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：6月9日（火） 午前0：35〜午前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜
司会：中島健人、畑芽育
スタジオゲスト：徳力基彦（ブロガー）、ニューヨーク、森香澄
VTR出演：新しい学校のリーダーズ、Ado、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSIONほか
【番組カット】司会を務める中島健人＆畑芽育の2ショット
番組では、世界で広がるJ-POPの現在地に迫り、『Zipangu』の貴重なパフォーマンス映像をはじめ、出演アーティストや現地ファンへのインタビューを交えながら、J-POPがどのように海外で響いているのかを描く。
また、日本最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』も特集。6月13日に開催される第2回授賞式を前に、昨年の授賞式で話題を呼んだちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLEらのパフォーマンスを振り返るほか、今年のノミネート作品や注目部門、授賞式の見どころを紹介する。
番組の司会は、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でアンバサダーを務める中島健人と畑芽育が担当。音楽を愛する2人とともに、日本の音楽シーンの“今”と“これから”を見つめる内容となる。
■放送予定
6月4日（木） 午後10：00〜午後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：6月9日（火） 午前0：35〜午前1：20 ＜NHK総合＞ ※月曜深夜
司会：中島健人、畑芽育
スタジオゲスト：徳力基彦（ブロガー）、ニューヨーク、森香澄
VTR出演：新しい学校のリーダーズ、Ado、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSIONほか