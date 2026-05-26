「学園アイドルマスター」より「花海咲季」が20周年記念衣装で30MSに登場【#生配信30ML】
【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信
(C)BANDAI SPIRITS 2021
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MS 花海咲季（20th Anniv.YOU AND アイ！）」を発表した。発売は11月を予定し、価格は5,060円。
「学園アイドルマスター」より花海咲季が30MSシリーズで立体化。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」と全身のパーツが同梱され、特徴的なヘアスタイルや勝ち気な表情なども再現されている。
【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
【#30MS 新商品公開📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) May 26, 2026
『アイドルマスター』シリーズより
「#花海咲季」を30MSフォーマットで立体化！20周年記念衣装「YOU AND アイ！」と全身のパーツが同梱！#学マス#idolmaster#アイマス20周年イヤー#30ML#プラモデル pic.twitter.com/MSVkf3Zgm9
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