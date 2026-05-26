日曜劇場『リブート』戸田恵梨香＆ダイアン津田が裏側明かす「僕も見てびっくりしたんですよ！」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」が26日に更新され、俳優・戸田恵梨香がゲスト出演した。
【動画】ダイアン津田のYouTubeに戸田恵梨香が登場 2人で「ゴイゴイスー！」も
津田は自身のXで「まさかやで!!これはすごい動画だ！」と大興奮して告知。津田もスタッフXで「ダイアンの津田さんに親子丼を作って頂きながら楽しくトークしています 『リブート』以来ですね」と紹介した。
2人は、日曜劇場『リブート』に出演しているが、津田のシーンは「驚くほど一瞬」だった。YouTube動画では、津田が「僕も見てびっくりしたんですよ！あんだけ短いシーンやのに、まだちょっと編集されてましたもん。もうちょっとセリフ言うてたんですけど、それも切られてました」とぶっちゃけた。
それでも、YouTubeで共演がかない、津田はニコニコしながら親子丼を調理し、「まさかこんな日が来るなんて」と並んで食した。戸田はNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が話題で、その裏話などを明かした。
【動画】ダイアン津田のYouTubeに戸田恵梨香が登場 2人で「ゴイゴイスー！」も
津田は自身のXで「まさかやで!!これはすごい動画だ！」と大興奮して告知。津田もスタッフXで「ダイアンの津田さんに親子丼を作って頂きながら楽しくトークしています 『リブート』以来ですね」と紹介した。
2人は、日曜劇場『リブート』に出演しているが、津田のシーンは「驚くほど一瞬」だった。YouTube動画では、津田が「僕も見てびっくりしたんですよ！あんだけ短いシーンやのに、まだちょっと編集されてましたもん。もうちょっとセリフ言うてたんですけど、それも切られてました」とぶっちゃけた。
それでも、YouTubeで共演がかない、津田はニコニコしながら親子丼を調理し、「まさかこんな日が来るなんて」と並んで食した。戸田はNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が話題で、その裏話などを明かした。