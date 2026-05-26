今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

写真拡大 (全4枚)

数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（宝島社）の「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』の「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」が見逃せない！


宝島社から5月26日に発売される『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（税込4389円）。付録として、「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」が付いてきます。

大人気「ヤングアンドオルセン」初のミッキーマウスデザインが登場！


今回の付録は、大人気「ヤングアンドオルセン」バッグBOOK初となるDisney ミッキーマウスデザインの特別仕様。インパクト大のキュートなフェイスチャームポーチと、コロンとしたボストン型の2WAYショルダーバッグのセットアイテムです。フェイスチャームポーチのほか、バッグ本体にもミッキーが2か所にあしらわれた“かくれミッキー”仕様で、コーデを選ばないさりげないデザインが魅力。チャームポーチは取り外せるので、シンプルに使うこともできます。

見た目以上の収納力＆細部までこだわった本格仕様


ショルダーバッグのサイズは約高さ14×幅17.5×マチ7cm、容量は約2L、耐荷重は約4kgと、見た目以上の収納力を実現。お財布・ハンカチ・スマホ・コスメ・モバイル充電器など、必要なものをしっかり収納できます。やわらかい＆幅広で肩に食い込みにくいショルダーストラップは、アジャスター付きで最長約110cmまで調整可能。ストラップを取り外せばミニボストンバッグとしても使える2WAY仕様で、定番ハンドルデザインや箔押しロゴなど、ブランドらしい細部のこだわりも見逃せません。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)