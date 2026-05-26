【付録】ミッキーマウス「ショルダーバッグ＆フェイスチャームポーチ」が付いてくる！ 『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK』が5月26日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（宝島社）の「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月26日に発売される『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（税込4389円）。付録として、「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」が付いてきます。
今回の付録は、大人気「ヤングアンドオルセン」バッグBOOK初となるDisney ミッキーマウスデザインの特別仕様。インパクト大のキュートなフェイスチャームポーチと、コロンとしたボストン型の2WAYショルダーバッグのセットアイテムです。フェイスチャームポーチのほか、バッグ本体にもミッキーが2か所にあしらわれた“かくれミッキー”仕様で、コーデを選ばないさりげないデザインが魅力。チャームポーチは取り外せるので、シンプルに使うこともできます。
ショルダーバッグのサイズは約高さ14×幅17.5×マチ7cm、容量は約2L、耐荷重は約4kgと、見た目以上の収納力を実現。お財布・ハンカチ・スマホ・コスメ・モバイル充電器など、必要なものをしっかり収納できます。やわらかい＆幅広で肩に食い込みにくいショルダーストラップは、アジャスター付きで最長約110cmまで調整可能。ストラップを取り外せばミニボストンバッグとしても使える2WAY仕様で、定番ハンドルデザインや箔押しロゴなど、ブランドらしい細部のこだわりも見逃せません。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』の「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月26日に発売される『YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE SHOULDER BAG BOOK with Disney MICKEY MOUSE』（税込4389円）。付録として、「ショルダーバッグ、フェイスチャームポーチ」が付いてきます。
大人気「ヤングアンドオルセン」初のミッキーマウスデザインが登場！
今回の付録は、大人気「ヤングアンドオルセン」バッグBOOK初となるDisney ミッキーマウスデザインの特別仕様。インパクト大のキュートなフェイスチャームポーチと、コロンとしたボストン型の2WAYショルダーバッグのセットアイテムです。フェイスチャームポーチのほか、バッグ本体にもミッキーが2か所にあしらわれた“かくれミッキー”仕様で、コーデを選ばないさりげないデザインが魅力。チャームポーチは取り外せるので、シンプルに使うこともできます。
見た目以上の収納力＆細部までこだわった本格仕様
ショルダーバッグのサイズは約高さ14×幅17.5×マチ7cm、容量は約2L、耐荷重は約4kgと、見た目以上の収納力を実現。お財布・ハンカチ・スマホ・コスメ・モバイル充電器など、必要なものをしっかり収納できます。やわらかい＆幅広で肩に食い込みにくいショルダーストラップは、アジャスター付きで最長約110cmまで調整可能。ストラップを取り外せばミニボストンバッグとしても使える2WAY仕様で、定番ハンドルデザインや箔押しロゴなど、ブランドらしい細部のこだわりも見逃せません。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)