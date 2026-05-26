【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！「挟」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「挟」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 形がよく似た漢字の中から違う1文字を見つけ出せるか、集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「挟」の左側は手を表す「扌（てへん）」ですが、「狭」の左側は犬を表す「犭（けものへん）」です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「挟」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 形がよく似た漢字の中から違う1文字を見つけ出せるか、集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。
問題：「挟」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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正解：狭正解は上から3つ目、左から5つ目の「狭」でした。
▼解説
「挟」の左側は手を表す「扌（てへん）」ですが、「狭」の左側は犬を表す「犭（けものへん）」です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)