“スティッチ＆エンジェル”がギャル姿に!? フリュー限定オリジナルアート使用のプライズ登場
ディズニーのアニメーション映画『リロ＆スティッチ』を題材にした「フリュー」限定オリジナルアート「ぎゃるKAWAふぉと」シリーズのプライズが、5月から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。
【写真】スクールバッグ風バッグも登場！ “ぎゃるKAWAふぉと”限定アイテム一覧
■“ギャルかわ”な世界観を表現
今回登場する「ぎゃるKAWAふぉと」は、制服姿でギャルのまねをするスティッチとエンジェルが描かれたオリジナルアートを使用したシリーズ。平成から令和まで、どの時代のギャルも共感できる“かわいい”を追及したプライズ全5アイテムが並ぶ。
ラインナップには、きらきらした瞳とちょこんと座ったポーズがかわいい「超BIGぬいぐるみ」をはじめ、ネクタイやリボンを取り入れた制服風デザインの「BIGぬいぐるみ」、ハート型カラビナがポイントの「カラビナ付きぬいぐるみ」などがそろう。
また、ギャルファッションを思わせるポップなカラーリングの「サンダルマスコット」や、ハート窓デザインと底面プリントをあしらった「スクールバッグ風バッグ」も展開。「フリュー」ならではのオリジナルアートを活かした“ギャルかわ”なアイテムが勢ぞろいする。
【写真】スクールバッグ風バッグも登場！ “ぎゃるKAWAふぉと”限定アイテム一覧
■“ギャルかわ”な世界観を表現
今回登場する「ぎゃるKAWAふぉと」は、制服姿でギャルのまねをするスティッチとエンジェルが描かれたオリジナルアートを使用したシリーズ。平成から令和まで、どの時代のギャルも共感できる“かわいい”を追及したプライズ全5アイテムが並ぶ。
また、ギャルファッションを思わせるポップなカラーリングの「サンダルマスコット」や、ハート窓デザインと底面プリントをあしらった「スクールバッグ風バッグ」も展開。「フリュー」ならではのオリジナルアートを活かした“ギャルかわ”なアイテムが勢ぞろいする。