WEリーグのベストイレブンが発表！ 女王・INAC神戸＆２位・浦和Lから最多３人ずつ！MVPに輝いたのは…
WEリーグの表彰式『WEリーグアウォーズ』が５月26日に開催され、2025-26シーズンの各賞受賞者が発表。INAC神戸レオネッサのMF成宮唯が、最優秀選手賞（MVP）に初選出された。
成宮は今季、攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露。リーグ制覇を果たしたINAC神戸の中心選手として躍動し、ベストイレブンにも２年連続３度目の選出を果たした。さらに今季新設された「最優秀ディフェンス賞」にも輝いた。
ベストイレブンでは、女王INAC神戸からGK大熊茜、MF成宮、得点王にも輝いたFW吉田莉胡の３人が選出。リーグ２位の三菱重工浦和レッズレディースから３名、日テレ・東京ヴェルディベレーザとサンフレッチェ広島レジーナから２名ずつ、RB大宮アルディージャWOMENから１名が名を連ねた。
また、ベストヤングプレーヤー賞にはセレッソ大阪ヤンマーレディースの19歳FW田子夏海が選出。同選手は新設の「最優秀オフェンス賞」も受賞している。
2025-26 WEリーグベストイレブンは以下のとおり。
GK
大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）
DF
高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
乗松瑠華（RB大宮アルディージャWOMEN）
市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）
MF
榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）
菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
成宮 唯（INAC神戸レオネッサ）
中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
FW
島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）
吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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成宮は今季、攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露。リーグ制覇を果たしたINAC神戸の中心選手として躍動し、ベストイレブンにも２年連続３度目の選出を果たした。さらに今季新設された「最優秀ディフェンス賞」にも輝いた。
また、ベストヤングプレーヤー賞にはセレッソ大阪ヤンマーレディースの19歳FW田子夏海が選出。同選手は新設の「最優秀オフェンス賞」も受賞している。
2025-26 WEリーグベストイレブンは以下のとおり。
GK
大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）
DF
高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
乗松瑠華（RB大宮アルディージャWOMEN）
市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）
MF
榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）
菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
成宮 唯（INAC神戸レオネッサ）
中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
FW
島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）
吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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