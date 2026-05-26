◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）

オリックス・九里亜蓮投手が８回３安打１失点、７奪三振で降板した。４点のリードをもらった初回、無死から蝦名、佐野の連打で一、三塁のピンチを招く。続く度会の二ゴロの間に１点を返されたが、最少失点で切り抜けた。２回は先頭の京田を四球で歩かせたが、後続を断ち切って得点を許さなかった。

３回は２死から度会に右前へ運ばれたが、４番・宮崎を３球三振に封じて無失点。４回はこの試合初めて３者凡退に片付けると、５回もゼロを刻んだ。

６回の攻撃では、１死二塁からＤｅＮＡ・ルイーズの１５１キロの直球を転がし、１球で送りバント成功。ルール上は今季が最後となる打席でリズムに乗ると、裏の守備でも３者凡退と見せ場をつくった。７、８回も無失点。１１５球の熱投で快勝の流れを整え、９回はこの日２６歳の誕生日を迎えた入山にマウンドを譲った。

２４年オフにＦＡでオリックスに移籍するまで１１年間、広島に在籍したセ・リーグ経験者。２５年６月１０日のＤｅＮＡ（京セラドーム）でも８回無失点で勝利投手となっており、２年連続でベイスターズ打線を寄せつけなかった。