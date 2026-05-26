歌手の多岐川舞子が２６日、東京・新宿ＰＩＴ ＩＮＮで恒例のアニバーサリーライブを行った。

１９８９年５月２１日に「男灘」でデビューしたため、「デビュー月」の５月は思い入れの深い月。ファンに直接感謝を伝えようと、毎年同月にライブを実施している。

多岐川は「５月２６日は私が上京した日。新宿にはいろいろ教わって、楽しませてもらった場所なので、今日は新宿でライブできてうれしいです」と思い出の地での開催を喜んだ。

ステージでは、デビュー曲「男灘」や新曲「お別れメランコリー」など１８曲を歌唱した。さらに、同所がジャズライブハウスとして知られることもあり「津軽のふるさと」や「雨の慕情」をジャズアレンジで披露。「普段の私とは違ったところを見てもらえたかなと思います」と胸を張った。

ＭＣでは「昨日は亡くなったお父さんが夢に出てきまして、『今日は偉い人をたくさん連れて見にいくからな』とプレッシャーをかけてきてたんです（笑）」と告白。「今も天国からこのステージを見守ってくれていると思います。歌手生活も３８年目になりました。もっともっと新しい『多岐川舞子』をお見せできるよう頑張っていきます」と意気込んだ。