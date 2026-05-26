◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）

オリックスが７得点快勝で、５年ぶり交流戦優勝へ白星スタートを決めた。連敗を「２」でストップ。今季２度目の１番起用となった西川から、初回の猛攻が始まった。

フェンス直撃の中越え二塁打で出塁。その後は四死球で１死満塁のチャンスをつくると、この日５番起用の山中が中前に先制適時打を運んだ。続く中川が中犠飛を放つと、２死一、三塁からは野口が左中間に２点二塁打。ＤｅＮＡ先発・平良から一挙に４点を奪った。

４―１の６回１死一塁、若月が２番手・ルイーズから右越えに適時二塁打。この日、プロ野球５４４人目の通算１０００試合出場を達成した女房役が、自身の節目を祝う快音を響かせた。７回は２死満塁から野口が右前２点打。この日、自己最多の４打点と大暴れを見せた。

投げては、先発・九里が８回３安打１失点、７奪三振でチームトップタイの５勝目。２４年までセ・リーグに所属したタフネス右腕が、かつての「庭」で１１５球の熱投を見せ、２年連続でＤｅＮＡから白星を挙げた。９回は、この日２６歳の誕生日を迎えた入山が試合を締めた。