本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/26（火）



EUR/USD

1.1540（11億ユーロ）

1.1575（9.09億ユーロ）

1.1600（25億ユーロ）

1.1650（23億ユーロ）

1.1700（7.03億ユーロ）

1.1725（7.02億ユーロ）

1.1730（6.67億ユーロ）

1.1775（9.62億ユーロ）



USD/JPY

157.00（6.56億ドル）

158.00（8.79億ドル）

160.00（6.23億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1600（25億ユーロ）、1.1650（23億ユーロ）と巨大な規模の設定がある。1.16台前半での強いマグネット効果が観測される状況。

ドル円は158.00と160.00に中規模の設定が観測されている。

外部サイト