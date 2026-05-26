本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/26（火）
EUR/USD
1.1540（11億ユーロ）
1.1575（9.09億ユーロ）
1.1600（25億ユーロ）
1.1650（23億ユーロ）
1.1700（7.03億ユーロ）
1.1725（7.02億ユーロ）
1.1730（6.67億ユーロ）
1.1775（9.62億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.56億ドル）
158.00（8.79億ドル）
160.00（6.23億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1600（25億ユーロ）、1.1650（23億ユーロ）と巨大な規模の設定がある。1.16台前半での強いマグネット効果が観測される状況。
ドル円は158.00と160.00に中規模の設定が観測されている。
5/26（火）
EUR/USD
1.1540（11億ユーロ）
1.1575（9.09億ユーロ）
1.1600（25億ユーロ）
1.1650（23億ユーロ）
1.1700（7.03億ユーロ）
1.1725（7.02億ユーロ）
1.1730（6.67億ユーロ）
1.1775（9.62億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.56億ドル）
158.00（8.79億ドル）
160.00（6.23億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1600（25億ユーロ）、1.1650（23億ユーロ）と巨大な規模の設定がある。1.16台前半での強いマグネット効果が観測される状況。
ドル円は158.00と160.00に中規模の設定が観測されている。