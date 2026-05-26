退職代行サービス「モームリ」の、社長の男とその妻の初公判が行われました。弁護士資格がないにもかかわらず、依頼者を弁護士に紹介した罪などに問われている2人は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

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26日、東京地裁に出廷した夫婦は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社元社長・谷本慎二被告（37）と、妻で元部長の志織被告（31）です。

2人は弁護士資格がないのに、依頼者を提携先の弁護士に紹介した罪などに問われています。26日の初公判で、起訴内容を問われると…

谷本慎二被告（37）

「間違いありません」

谷本志織被告（31）

「間違いありません。申し訳ありません」

志織被告は、小さく頭を下げました。

■事件の構図は…

「退職代行モームリ」は、依頼者の代わりに、勤務先に退職の意向を伝えます。

「退職代行モームリ」運営会社元社長・谷本慎二被告（37）

「退職成功率は100％を維持しております。（Q：弁護士の監修を受けている？）2名の弁護士の監修を受けています」

2人は、2023年から去年にかけて、弁護士資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的で退職を希望する依頼者およそ170人を提携する弁護士に紹介し、法律業務をあっせんした罪などに問われています。

検察側によりますと、あわせておよそ284万円が谷本被告らに支払われたといいます。

■谷本被告「数万円でもいただけるなら」

検察側によりますと、谷本被告らは、会社の従業員に弁護士がいないため、退職先の会社と交渉する必要がある依頼は受けられなかったといいます。

そこで、谷本被告らは、依頼者を顧問弁護士に紹介し、違法な紹介料を受け取ることにしたといいます。

弁護側

「（弁護士と）どういうやりとりを？」

谷本慎二被告（37）

「依頼者を紹介したら、紹介料をもらえないかと」

弁護側

「弁護士からはどういう返事が？」

谷本慎二被告（37）

「紹介料だとダメなので（別名目の）賛助金であれば問題ないと言われました。実質的には違法なものだと思いましたが、弁護士が言うのならと安易な気持ちで受け入れてしまいました。反省しています」

裁判官

「なぜ危ない橋をわたったのか」

谷本慎二被告（37）

「初期の頃は、そこまで利益があがらなかったので、数万円でもいただけるならもらいたいと思いました」

■妻・志織被告「安易な思いでした」

そして、妻・志織被告については…

谷本慎二被告（37）

「（妻は）悪意を持って動くタイプではなく、私の指示通りに動いただけで、迷惑をかけたと反省しています」

一方、妻の志織被告は…

検察側

「違法かもしれないと思っていた？」

妻・志織被告（31）

「少なからずありました。少しでも依頼者への間口を広げて、売り上げにつながればという安易な思いでした」

裁判は次回、来月5日に結審する予定です。