【テニス速報】 全仏オープン 第3日 リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイア vs リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク
全仏オープン
大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日
開催地：フランス パリ
コート：クレー（赤土）
結果：[リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイア] 2 - 1 [リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク]
全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアと第9シードのリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが対戦した。
第1セットはリュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアが7-5で先取。第2セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-2で奪い返したが、第3セットはリュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアが6-2で制し、リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-26 20:32:07 更新