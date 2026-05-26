全仏オープン

大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日

開催地：フランス パリ

コート：クレー（赤土）

結果：[リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイア] 2 - 1 [リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク]

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全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアと第9シードのリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが対戦した。

第1セットはリュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアが7-5で先取。第2セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-2で奪い返したが、第3セットはリュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアが6-2で制し、リュドミラ サムソノワ / ベアトリス ハッダッド マイアがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 20:32:07 更新