本日の【上場来高値更新】 富士電機、ＳＢＧなど52銘柄
本日の日経平均株価は、前日までの急上昇を受け半導体関連株の一角に利益確定の売りが優勢となり、前日比162円安の6万4996円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、アルミ市況高騰を背景に4年半ぶり上場来高値を更新した大紀アルミニウム工業所 <5702> [東証Ｐ]、データセンター向け水冷式機器開発と伝わった富士電機 <6504> [東証Ｐ]、アーム株高でＳＭＢＣ日興証券が目標株価8500円に引き上げたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3853> アステリア 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5702> 大紀ア 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
<9735> セコム 東Ｐ サービス業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、アルミ市況高騰を背景に4年半ぶり上場来高値を更新した大紀アルミニウム工業所 <5702> [東証Ｐ]、データセンター向け水冷式機器開発と伝わった富士電機 <6504> [東証Ｐ]、アーム株高でＳＭＢＣ日興証券が目標株価8500円に引き上げたソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業
<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3853> アステリア 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5702> 大紀ア 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器
<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7995> バルカー 東Ｐ 化学
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9678> カナモト 東Ｐ サービス業
<9735> セコム 東Ｐ サービス業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
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