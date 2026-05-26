【ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ】 開催期間： 前期/STAGE1 7月18日～8月3日 後期/STAGE2 8月5日～8月24日 ※休業日8月4日 会場：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB 【ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバル】 開催期間：8月7日～8月17日 会場：梅田サウスホール

円谷プロダクションは、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル（以下「ウルサマ2026」）」を7月18日から8月24日の期間、池袋・サンシャインシティにて開催する。また大阪会場は、8月7日から8月17日の期間に梅田サウスホールにて開催される。

「ウルサマ2026」は、ウルトラヒーローたちが活躍する大迫力のライブステージと大規模な展示が楽しめる夏恒例のイベント。ライブステージには、7月4日に放送開始となる最新テレビシリーズ「ウルトラマンテオ」より、ウルトラマンテオやメインキャストが登場する。さらに、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、ウルトラマンをはじめとした歴代のウルトラヒーローも登場する演出など、幅広い世代が楽しめる内容となっている。

また、特別な座席として、グリーティングイベント「ミート・ザ・ヒーロー」参加権付きの「ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシート」も用意されている。

そのほか、イベント開催記念グッズや最新の人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」、毎年好評のウルトラヒーローとの撮影コーナー「ウルトラショット」などみどころ満載。さらに、入場者プレゼントとして「ウルトラマン カードゲーム」PRカード「ウルトラマンティガ」が配布される。

チケット販売は、6月4日より「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員先行販売、6月6日より一般販売開始となる。

東京会場「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」のみどころ

【「ウルトラマン カードゲーム」PRカード「ウルトラマンティガ」】

開催期間： 前期/STAGE1 7月18日～8月3日

後期/STAGE2 8月5日～8月24日

※休業日8月4日

会場：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB（東京都豊島区東池袋3-1-4）

展示エリア：歴代のウルトラヒーローの軌跡や、「ウルトラマンテオ」の世界観を楽しめる！

会場の展示エリアでは、ウルトラマンシリーズ60周年の歴史を辿るゲートから始まり、時代とともに歩むウルトラヒーローたちのジオラマが登場。バンダイから発売されるシリーズ60周年記念アイテム「DXウルトライズアイ」を使って会場内にあるコードをスキャンすると、特別な体験が楽しめる。

さらに、最新作「ウルトラマンテオ」の世界に入り込んだような空間やジオラマで、作品の世界観をいち早く楽しむことができる。

展示エリア イメージ ※昨年実施の模様

ライブステージ：歴代ウルトラヒーローが登場！ 「ウルトラマンテオ」メインキャストがゲスト登場する日も

ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージを開催。イベント開催期間中は前期と後期に分けられ、それぞれ異なるストーリーが上演される。

また「ウルトラマンテオ」より、主人公・光石イブキ（演・岩崎碧さん）、風間エマ（演・神谷天音さん）、和泉カンナ（演・中田乃愛さん）、火浦リンタロウ（演・上村侑さん）、苫米地ワタル（演・森本竜馬さん）がステージに登場する。

「ウルトラマンテオ」メインキャスト出演予定

【光石イブキ（演・岩崎碧さん）】

前期：7月18日、19日、20日、25日、26日、8月1日、2日

後期：8月12日、22日、23日

【風間エマ（演・神谷天音さん）】

後期：8月10日、11日

【和泉カンナ（演・中田乃愛さん）】

後期：8月13日、14日

【火浦リンタロウ（演・上村侑さん）】

後期：8月15日、16日

【苫米地ワタル（演・森本竜馬さん）】

後期：8月8日、9日

オリジナルライブステージ応援アイテム「カラータイマーライト」、「ウルトラペンライト」

ライブステージに登場するウルトラヒーローに合わせて色が変わる応援アイテム。さらに、ウルトラヒーローのピンチに合わせて想いを光のエネルギーとしてウルトラヒーローに届けることができ、より臨場感と一体感が楽しめる。応援アイテムは、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」やイベント会場内で購入できる。

憧れのヒーローと記念撮影できる「ウルトラショット」、グッズが充実の「ウルトラマンデパート」も！

様々なウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、イベント開催記念グッズも手に入る充実の物販コーナー「ウルトラマンデパート」も開催される。

また、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」では、関連グッズの先行予約を実施している。イベント開催前のグッズ購入で、スムーズにイベントを楽しむことができる。

ウルトラショット

ウルトラマンデパート

東京会場 開催概要

会場：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB（東京都豊島区東池袋3-1-4）

開催期間： 前期/STAGE1 7月18日～8月3日

後期/STAGE2 8月5日～8月24日

主催：ウルトラヒーローズEXPO サマーフェスティバル実行委員会

※休業日8月4日

※イベントおよびステージ会場は各回入れ替え制です

チケット販売価格

【平日】

ベンチシート指定席券（グループ料金・特典＆優待制度あり）：17,500円

ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシート（特典＆ミート・ザ・ヒーロー付き）：11,000円

おとな（中学生以上）指定席券：3,500円

こども（3歳～小学生）指定席券：2,800円

【繁忙日】

ベンチシート指定席券（グループ料金・特典＆優待制度あり）：19,800円

ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシート（特典＆ミート・ザ・ヒーロー付き）：12,000円

おとな（中学生以上）指定席券：4,000円

こども（3歳～小学生）指定席券：3,300円

※2歳以下膝上に限り無料。

※ベンチシート、ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシートの詳細についてはイベント公式サイトをご確認ください。

チケット販売スケジュール

【TSUBURAYA IMAGINATION会員 先着先行販売】

プレミアムプラン会員：6月4日12時～

プレミアム、スタンダードプラン会員：6月5日12時～

【一般販売】

6月6日12時～

※販売ページのURLはイベント公式サイト等で後日公開いたします。

【お客様お問い合わせ窓口】

TEL：03-6747-4653

お問い合わせ対応期間：6月3日～8月25日9時～18時

※平日のみ

※イベント開催期間7月18日～8月24日は土日祝含む

大阪会場「ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバル」のみどころ

開催期間：8月7日～8月17日

会場：梅田サウスホール（大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）

一部公演に「ウルトラマンテオ」の主人公・光石イブキ（演・岩崎碧さん）が登場する。また、一部公演には、ウルトラヒーローが来場者をお出迎えし、イベントの入場から終了までウルトラヒーローと触れ合える時間を楽しむことができる。

そのほか、グリーティングイベント「ミート・ザ・ヒーロー」や、ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」も開催される。

物販フロアの会場となる阪神梅田本店との連動企画なども後日発表予定。

【光石イブキ（演・岩崎碧さん）出演スケジュール】

出演日：8月7日、8日、9日、15日、16日、17日

大阪会場 概要

ステージフロア

「NEW GENERATION THE LIVE」（ライブステージ）、「ウルトラショット」（撮影会）会場：梅田サウスホール（大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F）

日時：8月7日～8月17日

※公演時間の詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

チケット販売価格

ベンチシート指定席券（グループ料金・特典あり）：17,000円

ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシート（特典＆ミート・ザ・ヒーロー付き）：11,000円

おとな（中学生以上）指定席券：3,500円

こども（3歳～小学生）指定席券：2,800円

※2歳以下膝上に限り無料。

※ベンチシート、ウルトラマンシリーズ60周年記念スペシャルシートの詳細についてはイベント公式サイトをご確認ください。

チケット販売スケジュール

【TSUBURAYA IMAGINATION会員 先着先行販売】

プレミアムプラン会員：6月4日12時～

プレミアム・スタンダードプラン会員：6月5日12時～

【一般販売】

6月6日12時～

※販売ページのURLはイベント公式サイト等で後日公開いたします。

物販フロア

展示エリア、「ウルトラマンデパート」（物販コーナー）会場：阪神梅田本店 8階 催場（大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号／TEL:06-6345-1201）

日時：8月5日～8月17日 10時～20時

※最終日は17時閉場

入場料：無料

主催：ウルトラヒーローズEXPO うめだサマーフェスティバル実行委員会

協力：DMO大阪梅田、阪急阪神不動産、阪神梅田本店

【お客様お問い合わせ窓口】

TEL：050-2018-7364

お問い合わせ対応期間：6月3日～8月18日9時～18時

※平日のみ

※イベント開催期間8月7日～8月17日は土日祝含む

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