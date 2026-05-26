葵りんごが5月12日発売の「FLASH」に初登場し、アザーカット5点が公開された。

葵りんごは、2025年7月にミスヤングチャンピオン2025でグランプリを受賞し、現在各方面で活動の幅を広げている。

葵りんご「FLASH」

葵りんご「FLASH」

◆「FLASH」初掲載おめでとうございます。掲載が決まった際の率直なお気持ちをお聞かせください。

ありがとうございます！ずっと憧れていた雑誌だったので、掲載が決まった時は本当にうれしくて、まるで夢みたいでした。普段から好きなタレントさんのFLASHのデジタル写真集をよく見ていて、特に田中美久さんのデジタル写真集は何度も見返すくらい大好きだったので、自分が掲載していただけることが本当に感慨深いです。

さらに、同じ号の表紙には事務所の先輩である姫野ひなのさんも掲載されていて、「自分もここに並ばせていただけるんだ」とすごくうれしい気持ちになりました。今回をきっかけに、もっとたくさんの方に知っていただけるよう頑張りたいです。

◆今回の撮影で特にお気に入りの衣装やカットがあれば、その理由とあわせて教えてください。

水色の衣装がお気に入りです！今まであまり着たことのない色だったのですが、夏らしい爽やかな雰囲気でとても新鮮でした。撮影中に「新しい自分に出会えたかも」と思えるくらい、普段とは違う表情や空気感を引き出していただけた気がします。

髪型やメイクもいつもと少し違っていて、大人っぽさと透明感のある雰囲気になっているので、“いつもとは違うりんご”を楽しんでもらえたら嬉しいです。個人的には自然光の中で撮っていただいたカットが特にお気に入りで、すごくきれいに撮っていただけました！

◆兵庫県ご出身とのことですが、上京してあらためて感じる地元の魅力や、今でも恋しくなる“兵庫らしさ”はありますか？

兵庫は都会すぎず自然も近くて、すごく過ごしやすいところが魅力だなと上京して改めて感じました。東京は毎日人が多くて電車も満員なので、地元にいた頃のゆったりした空気感が恋しくなる時があります。

特に阪急電車の落ち着いた雰囲気が昔から好きで、あの上品な車内や街並みを見ると「帰ってきたな」って安心します（笑）。

あと実家では、父がお好み焼きやたこ焼きをよく作ってくれていて、週に2回くらい食べるのが当たり前だったんです！でも東京に来てからは、そんなに頻繁には食べなくなったので、ふとした時に実家の味がすごく恋しくなります

◆最後に、いつも応援してくださっている皆さまへメッセージをお願いいたします。

いつも本当にありがとうございます！こうして憧れていた雑誌に掲載していただけたのも、いつも支えてくださる皆さんのおかげです。SNSでのコメントや応援の言葉に、毎日たくさん力をもらっています。

これからも活動を通して、もっとたくさんの方に知っていただけるように頑張っていきたいですし、「応援していてよかった」と思っていただける存在になれるよう成長していきたいです。これからも引き続き応援よろしくお願いします！

©光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

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