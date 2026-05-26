◆卓球 アジア選手権国内選考会 第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）

女子グループリーグが行われ、Ｃ組は平野美宇（木下グループ）は第１試合の竹谷美涼（大阪・香ケ丘リベルテ高）を３―０で退けたが、第２試合の木原美悠（トップ名古屋）には０―３で敗れ、１勝１敗で２７日の決勝トーナメントには進めなかった。「木原選手との試合は最後の決めきる１本がまとまらなかった。悔しさはあるけど、挑戦できたのはいいことだと思えました」と納得した表情。ファンの声援にはうれしそうに応えた。

高校生の竹谷との第１試合は、４月上旬のコンテンダー・太原で８強入りして以来、約１か月半ぶりの実戦で第１ゲーム（Ｇ）は硬さもあったが、４―７から逆転し１１―９で先取。第２Ｇ以降は持ち前の速いバックのラリーで立て直し、１１―６、１１―２でストレート勝ちした。第２試合の気心知れた木原には第１Ｇで９―７で一時勝ち越すも逆転で取られ、最後まで流れを取り戻せなかった。

昨年５月の世界卓球個人戦では２回戦敗退し、過呼吸で倒れるなど心身ともに限界状態。そこから卓球以外の挑戦や中国の超級リーグにも参戦するなど、焦らず、回復に努めた。この日、卓球と正面から向き合って相手と戦える状態まで戻してきた。「今回、試合にチャレンジしたのはいいことかな。目の前の試合を１試合ずつ目標を決めてやっていきたいです」と一歩を踏み出し、前向きに話した。

卓球以外の刺激も大切にする中で、この１か月半の期間に教習所にも通い、自分磨きに励んだ。もちろん今回は選外となったが、仲間が出場した世界卓球団体戦も「結構見ていましたよ」と応援していたという。２４年大会決勝では平野が中国の当時世界ランク２位・王芸迪を３―０で破ったが、２勝３敗で日本は敗れており、今回も日本は２―３で惜敗した。

平野は「日本選手も強かったけど、いや、でも孫穎莎選手のレベルの高さにびっくり。１位になるべくして１位だなと」と脱帽した。同学年のライバルの衝撃的な強さに少し落ち込んだが、２３年６月にＷＴＴコンテンダー・ザグレブで当時も世界ランク１位の孫を倒している自身の活躍を思いだし「いや、ちょっと待て。私、１回勝っているな？ 」。Ｙｏｕｔｕｂｅで動画を探して見返し「いや、私も強いやん？ って自己満足していました」と冗談をまじえつつも、刺激をもらった様子だった。

今後は、６月９日開幕のＷＴＴコンテンダー・ザグレブ（クロアチア）などに出場する予定。長い間、ショートヘアだったが「髪も今、伸ばしているところなんです」と“イメチェン”し、新たな一歩を踏み出した平野。次なる戦いへ、表情を引き締めて会場を後にした。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が２７日の決勝トーナメントに進出する。優勝者が１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権を獲得。男女シングルスは最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に決まっている。