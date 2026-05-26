こうゆうの欲しかったぁぁぁぁ♡【ダイソー】お気に入りをスマートに収納！「便利グッズ」

趣味で集めたり使ったりするような、何かと場所を取りがちのアイテム。少しでもスッキリと収納したい時は【ダイソー】をチェックしてみて。おうちのみならず、持ち歩きもできそうな「便利グッズ」が登場中です。今回はそんな趣味の場で活躍しそうなアイテムに加え、おまけとして痒いところに手が届くような収納アイテムもご紹介します。

蓋付きで中身が飛び出しにくい！

フロートの形をしたレトロ感のある「ケースキーホルダー」。インスタグラマー@gnm.aoさんは、ガチャを収納するのに活用しています。クリアな蓋付きで、ディスプレイしながらスッキリと収納でき、中身も飛び出しにくい便利仕様。ボールチェーンでバッグに取り付ければ持ち歩きも可能です。お気に入りをアピールしつつ、自分だけの目印にもなってくれそう。

チャック付きで持ち歩き時も安心

@gnm.aoさんがシール帳に活用している「ギンガムチェック6リングファイルケース」。中のリング部分にサイズが合うリフィルをセットしてシール帳にするだけでなく、シール台紙ごと収納するのにもぴったりかも。本体はチャック付きで、シールが剥がれても落ちる心配なく持ち歩ける便利さもポイント。リフィルとケースの色を合わせれば統一感が狙えそう。

1本ずつ横並びで収納できる！

大人でも気兼ねなく持ち歩けそうなシンプルさが嬉しい「ペンケース（ペンホルダー付、２ポケット）」。開くと両側にそれぞれ収納スペースがあり、用途別に分けて整理整頓できる便利さがあります。外側から中身が見えない作りも魅力的。「かぎ針も収納できちゃうよ」とコメントしているインスタグラマー@nanaironotobira2さんのように、横並びで1本ずつ収納すれば、使うたびに探す手間も省けそうです。

黒いマグネットで針先がどこか把握しやすい！

最後に紹介するのは、裁縫箱いらずで持ち歩けそうな「針ケース（マグネット付）」。中の黒いマグネットに針を乗せて収納でき、針先がどこにあるか把握しやすい便利仕様。怪我の心配なく取り出せそうです。本体はロックが2箇所もある安全性を兼ね備えており、小さなお子さんがいるご家庭では特に活躍してくれるかも。

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※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino