「跡取りを授かったのに、なぜ今？」義実家の"終活"に傷ついた私が、数年後に気づいた『本当の理由』

筆者の実体験です。待望の赤ちゃんを授かった頃、義実家で突然始まった「墓じまい」と「終活」。祝福されると思っていた私は、静かに傷ついていました。でも数年後、あの行動の本当の意味に気づきます。それは、私たちに迷惑をかけまいとした、不器用で深い愛でした。

祝福されると思っていたのに

「長男の嫁」として、お腹に跡取り息子を授かったとき、私は家族みんなに喜んでもらえると思っていました。

ところがその頃、義実家で始まったのは「墓じまい」と「終活」でした。

おめでたい時期に、なぜ。

「これから新しい家族が増えていくのに、どうして今、終わりの支度を始めるんだろう……」

「この子は、必要とされていないの？」

そんな切ない戸惑いが、じわじわと胸に広がっていました。悪気がないことはわかっていましたが、素直に受け止められない自分がいました。

数年後に聞いた、ママ友たちの嘆き

あれから数年が経ち、子どもが小学校に上がる頃、ママ友たちとの会話でふと聞いた言葉が引っかかりました。

「実家がゴミ屋敷になっていて、片付けが終わらない」

「お墓をどうするかで親戚中が揉めて、もう限界」

親の「これから」に追われ、自分たちの生活まで削られていく。そんな現実を、初めてリアルに想像しました。