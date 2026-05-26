菅田将暉　黒沢清監督の冷静すぎる発言に感嘆「度肝抜かれちゃって…」カンヌでスタオベ後にスリ警戒

俳優・菅田将暉が２６日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）ジャパンプレミアに主演の本木雅弘、共演の吉高由里子、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らと出席した。

直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇だ。

菅田は、城内で投獄された天才軍師の黒田官兵衛を演じた。この日は、会場から黄色い歓声を浴び「地下牢に幽閉されていたので、豪華な皆様とお会いできて僕もきゃ〜という気持ちでいっぱい」と笑顔を見せた。

本作は、フランスの「第７９回カンヌ国際映画祭」で１９日（日本時間２０日）、カンヌ・プレミア部門に選出。公式上映後は、約１０００人の観客からスタンディングオベーションが巻き起こった。

菅田は、カンヌの思い出について「素敵なスタンディングオベーション終わりに、町の夜道を歩いていて。みんなでちょっと誇らしい気持ちになっている時に、黒沢監督も充実感があるのかなと思ったら、振り返って『菅田さん、こういう時にスリに遭うんですよ』って言われて、その冷静さに度肝を抜かれちゃった」と爆笑。「うそでしょ！？と。全然ゆるんでないな、この人はと思いました」と監督の冷静沈着さに感嘆したことを明かした。