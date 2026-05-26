参政党の梅村みずほ氏が26日未明に自身のX（旧ツイッター）を更新し、同党の神谷宗幣代表との笑顔の2ショットを公開した。「代表と梅村が仲悪い方が嬉しい人がいるのでしょうね!!残念でした」とコメントしている。



【写真】わざとらしいくらいの笑顔で2ショットを披露 神谷代表＆梅村みずほ氏

梅村氏は25日にXで「千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて拝礼式が行われ神谷代表や党所属議員たちと参列致しました。」と報告。硫黄島・旧ソ連・マーシャル諸島などで収容された遺骨の中で、遺族に引き渡すことができない状況にある193柱の納骨に哀悼の誠を捧げたことを伝えていた。



この投稿に神谷氏が「梅村議員も来られてたんですね。」と反応していた。ただ、神谷氏が梅村氏の存在に気付いていなかったため、ネットからは「一緒に行ってなかったのですね 仲悪いのですか」などといった声も寄せられた。



神谷氏は「この投稿みて仲悪いのかとかいう煽りコメントがいくつもありましたが、私は党を代表して前の方に座っていたので、後ろに座っていた方は見えないわけです。他にも来られていた議員がいるかもしれませんが、毎回確認はしていません。来るも来ないも議員の皆さんの判断に任せています。意図を感じたので、投稿しておきます。」ときっちりと不仲説を否定。梅村氏は神谷氏の投稿を引用する形で、満面の笑みでガッツポーズする2ショットを掲載し「残念でした」と返していた。



（よろず～ニュース編集部）