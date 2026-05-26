鹿児島県では27日(水)未明〜夕方にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。また、27日(水)にも台風6号が発生する可能性があります。今週は大雨に注意が必要となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■鹿児島県に線状降水帯の半日前予測 27日未明〜夕方にかけて

鹿児島県の薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、27日(水)未明から27日(水)夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

鹿児島県の種子島・屋久島地方では27日(水)夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。

このあと夜暗い時間帯から急に雨が強まる所もありそうです。寝る前に気象情報や雨雲レーダー、自治体から出される情報を確認して、安全な場所でお休みになってください。

■「台風6号」発生へ 日本の南を北上か

26日(火)に発生した熱帯低気圧は、27日(水)にも台風に発達する可能性があります。次に台風が発生すれば、台風6号ということになります。

この熱帯低気圧は今後、発達しながら北西に進み、29日(金)には暴風域を伴う見込みです。週末以降は沖縄に近づく可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。

■27日は西から雨 激しく降る所も

27日(水)は低気圧や前線が近づく西日本で雨の範囲が広がりそうです。九州や中国、四国、近畿は午前中から雨が降るでしょう。太平洋側ほど、雨の時間が長く、降り方も強まる予想です。九州南部や四国は激しい雨の降る所もあるでしょう。

日中晴れ間の出る東海や北陸も天気は下り坂です。夕方以降は東海で、夜は北陸でも雨の降る所があるでしょう。

■北日本から関東も雲増える にわか雨も

27日(水)は北日本から関東にかけても雲が増えそうです。晴れ間の出る時間帯もありますが、変わりやすい天気です。午後のお出かけは折りたたみ傘があると安心です。夜は東京都心も含めてにわか雨があるでしょう。

■27日は沖縄や西日本は蒸し暑い 東海・関東もムシムシ

27日(水)の予想最高気温は、高い順に、沖縄県の与那国島や石垣島で32℃、新潟県の長岡などで31℃、秋田県の横手や山形県の米沢、甲府、福井などで30℃となっています。

特に沖縄や西日本では蒸し暑くなりそうです。無理せず適切にエアコンを使用する、喉が渇く前に水分をとるなど、熱中症対策を心がけてください。

【27日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（＋1・6月中旬）

仙台 17℃（±0・6月下旬）

新潟 19℃（＋3・6月下旬）

東京 19℃（＋1・6月中旬）

名古屋 20℃（±0・6月中旬）

大阪 21℃（±0・6月下旬）

福岡 22℃（-1・6月下旬）

那覇 26℃（±0・6月下旬）

【27日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（-1・7月上旬）

仙台 24℃（±0・6月下旬）

新潟 27℃（＋1・7月上旬）

東京 27℃（±0・6月下旬）

名古屋 28℃（-1・6月下旬）

大阪 29℃（-2・6月下旬）

福岡 28℃（-4・6月下旬）

那覇 30℃（±0・6月中旬）

■今週は大雨と蒸し暑さに注意

28日(木)は東海〜北日本を中心に雨が降るでしょう。関東も沿岸部を中心に本降りの雨となりそうです。

北日本は29日(金)の朝にかけて雨や風の強まる所がありそうです。関東〜西日本は29日(金)の日中は日差しが戻り、暑くなるでしょう。東京は31℃まで上がる予想です。

30日(土)〜6月1日(月)にかけては広い範囲で晴れて暑くなりそうです。東北南部でも30℃くらいまで上がるでしょう。

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また、今週は28日(木)にかけて、次第に湿度が高くなっていきそうです。

【東京の最小湿度の変化】

26日(火) 49％

27日(水) 61％（予想）

28日(木) 81％（予想）

気象予報士 岡田沙也加