◇ファーム交流戦 ソフトバンク―日本ハム（2026年5月26日 タマスタ筑後）

右ふくらはぎ痛でリハビリを続けていたジーター・ダウンズ内野手（27）が26日、日本ハムとのファーム交流戦に「2番・二塁」でスタメン出場し、実戦復帰を果たした。5回までグラウンドに立ち、2打数無安打だった。

「実際にピッチャーが投げるボールを見ながらゲームの感覚を取り戻すことを意識した。守備にも全く問題なく入れた。神様に感謝です」

ニカラグア代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の敗退後、3月14日にチーム練習に合流したものの、右ふくらはぎの張りを感じて17日のオープン戦を欠場。リハビリ組で練習を続けてきた。

2カ月以上に及ぶリハビリ期間を「感覚的には1年くらいの長い感覚だった」と振り返る。実践的な練習ができない日々の中で心理学やフィクション、ノンフィクションなど幅広い本を読み、メンタル面で競争することから距離を取らないように意識してきた。

この日の復帰戦では足の痛みもなく、打席では球の見え方も好感触だった。「どんどん打席に立ってピッチャーの球を見て、少しずつ感覚を取り戻していきたい」と力強く語った。昨季50試合出場でリーグ優勝に貢献したダウンズの復帰は、チームにとっても心強い存在になりそうだ。