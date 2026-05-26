俳優の本木雅弘（60）が26日、都内で主演映画「黒牢城」（監督黒沢清）のジャパンプレミアに出席した。

劇中では君主・織田信長に突如反旗を翻し、籠城戦を決行した武将・荒木村重役を熱演。「いよいよ公開まで1カ月を切りました。苦労した撮影の日々が徐々に薄れていく日々です。この作品と黒沢監督に出会えたことを感謝します」と感慨深げに話していた。

共演シーンを振り返った場面では、ユースケ・サンタマリア（55）が本木が「2度落馬していた」と衝撃の告白。ユースケは「1度目は前から飛んで、あ、死んだと思った」と緊張が走ったことを告白。様子を見ていると、本木が「ごめんなさーい！もう1回」と起きてきたといい、撮影を再開すると、「（本木が）もう1回落馬していました」と苦笑いした。

「無事だったのか」とたずねられた本木は「お尻から落ちたんですよ。打ち所が良かった」と大事にはいたらなかったよう。ユースケは「ダイナミックな落馬でした」と明かし「でも（そのシーンは）ばっさりカットされていました」と肩をすくめていた。

同作は先日フランスで開かれた「カンヌ国際映画祭」のプレミア部門で公式上映。現地では、Snow Man・宮舘涼太（33）が報道陣向けの撮影時に、華麗なターンを9度決め世界から絶賛された。この日は青木崇高（46）に、「助三郎！」と役名で呼ばれた宮舘は、劇中で“殿”を演じた本木と優雅に回転。本木は「さっき練習したんですよ」と仲良しぶりを明かした。6月19日公開。