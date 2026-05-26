犬が「カタツムリ」を誤食するとどうなる？

カタツムリには「広東住血線虫（かんとんじゅうけつせんちゅう）」という恐ろしい寄生虫が潜んでいる可能性が高いです。これが愛犬の体に入ると、血管を通って肺や脳に移動し、重い障害を引き起こすことがあります。

また、カタツムリ自体が庭などのナメクジ駆除剤（殺虫剤）を食べている場合もあり、それを食べた犬が二次的に薬物中毒を起こす危険性も無視できません。

ただの虫だと軽く考えず、目に見えないリスクが体の中に侵入したと認識することが大切です。

犬が「カタツムリ」食べてから現れる危険な症状

消化器の異変

カタツムリを食べた直後から数時間以内に、激しい下痢や吐き気、異常にヨダレを垂らすといった症状が出ることがあります。これは異物に対する拒絶反応や、付着していた細菌によるものです。

特に、食べたものを何度も吐き戻したり、お腹を痛そうに丸めて震えていたりする場合は、消化管がダメージを受けているサインです。水分が失われて脱水症状になることもあるため、元気がなくなっていないか注意深く観察してください。

神経の異変

寄生虫が脳や脊髄に移動すると、神経系に深刻な影響が出始めます。足元がフラフラして真っ直ぐ歩けなくなったり、体が小刻みに震えたり、最悪の場合は痙攣（けいれん）を起こすこともあります。

これらは非常に緊急性が高い状態です。また、触られるのを極端に嫌がったり、ぼーっとして呼びかけに反応しなくなったりするのも神経症状の一つです。少しでも「いつもと歩き方が違う」と感じたら、すぐに異変を疑いましょう。

呼吸の異変

寄生虫が肺の血管に詰まると、呼吸器に症状が現れます。激しく咳き込んだり、ゼーゼーと苦しそうな呼吸をしたりするのが特徴です。運動もしていないのにハァハァと息が荒い状態が続く場合は、肺の機能が低下している恐れがあります。

重症化するとチアノーゼが進行し、舌や歯茎の色が紫色になることもあります。呼吸の異変は命に直結するため、一刻を争う判断が求められます。

もし食べてしまったときにできる応急処置

まず、慌てて無理やり吐かせようとするのは絶対にやめてください。吐いたものが喉に詰まったり、胃の内容物が食道を傷つけたりする危険があるからです。まずは落ち着いて口の中を確認し、殻の破片などが残っていれば優しく取り除いてあげましょう。

その際、飼い主自身が寄生虫に感染しないよう、手袋をするか後で念入りに手を洗ってください。そして「いつ、どこで、どのくらいの量を食べたか」を冷静にメモし、すぐに獣医へ連絡する準備を整えましょう。

病院へ行くタイミングと伝え方

「今は元気そうだから大丈夫」と自己判断するのが一番危険です。寄生虫による症状は、食べてから数日、あるいは数週間後に出ることもあるからです。

食べたことが確実であれば、症状がなくてもすぐに動物病院を受診するか、電話で指示を仰ぎましょう。診察の際は、食べた物の種類（カタツムリかナメクジか）や、最後に食事をした時間、現在の体温や様子の変化を正確に伝えると、検査や治療がスムーズに進みます。

まとめ

カタツムリの誤食は、寄生虫や中毒のリスクがある恐ろしい事故です。もし食べてしまったら、無理に吐かせず、すぐに病院へ連絡しましょう。

数日～数週間経ってから症状が出ることもあるため、油断は禁物です。日頃の散歩コースやしつけを見直し、愛犬が危険なものを口にしない環境作りを心がけて、大切な家族を守ってくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)