SNSに投稿されたのは、豆柴さんと作業員のおじさんとの微笑ましい光景。初対面とは思えないほどの相思相愛っぷりが話題を呼び、「犬好きにはたまらない」「可愛い柴ちゃん♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事をしていた『作業員のおじさん』と出会った犬→お互いに大喜びして…初対面とは思えない『相思相愛な光景』】

お仕事中のおじさんに熱烈アタック♡

TikTokアカウント「nero.neiro」では、黒豆柴の「音色(ねろ)」ちゃんの日常が紹介されています。陽キャで人懐っこい性格だという音色ちゃん、そのお姿がいかんなく発揮された投稿が話題を集めています。

この日、散歩中に作業員のおじさんと出会った音色ちゃんは、すぐさま駆け寄りペロペロ攻撃開始！おじさんの腕に前足を乗せてラブラブアタックが止まらなかったそう。

本当に初対面？相思相愛なふたり

しゃがみこんで音色ちゃんの愛を受け止めているおじさんも優しい限り…！熱烈なペロペロをされながらも、その表情はとっても穏やか。きっとわんこが大好きなのでしょう。

『柴距離』という言葉もあるほど、ともすればツンデレのイメージが強い柴犬ですが、音色ちゃんにはまったく当てはまりません。陽気でフレンドリーな音色ちゃんと一緒なら、毎日が楽しくて仕方ありませんね♡

初対面とは思えないほど相思相愛なふたりには「これされたらたまりませんね」「可愛い柴ちゃん」といったコメントが寄せられています。

これが本当の『芝犬』！？

陽キャな音色ちゃんの衝撃的なお姿もご紹介！ドッグランに遊びに行った音色ちゃんですが、飼い主さんがふと見ると体が芝草まみれ…！顔以外にまんべんなく芝草がついていたといいます。転げ回るほど激しく遊んだのでしょうか…。

そんなことはまったく気にしない音色ちゃんは、飼い主さんにじゃれついてまだまだ元気いっぱい。ブルブルをして芝草を振り払ってほしいものですが、そうは問屋が卸しません。ドッグランで『芝犬』に大変身を遂げた音色ちゃんなのでした…！

TikTokアカウント「nero.neiro」には、音色ちゃんの賑やかな日々が紹介されています。天真爛漫な姿に癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nero.neiro」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております