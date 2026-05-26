5月18日、上越市のホームセンターからいなくなっていた全長1メートルを超えるヘビ。



26日午前、店舗の中で見つかり、無事捕獲されました。



脱走から8日ぶりの発見に、住民からは安堵の声が聞かれました。



写真にうつるのは、段ボールの上で体を丸めた1匹の大きなヘビ。



ホームセンターの飼育ケースの中から1週間以上姿を消していましたが26日、店内で見つかりました。





〈スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長〉「近隣の方、お客様、うちの従業員に被害が出なくてよかった。ケガをしなくてよかったと思っています」上越市下門前の「スーパーセンタームサシ上越店」で18日にホームセンターの従業員が「飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた」と警察に通報しました。〈スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長〉「カギはしまった状態で、朝来た者が（飼育ケースの）割れた破片と扉を発見した。ずっと捜索は続けていたんですが、なかなか見つからなかった」ヘビは店舗2階のペット売り場で販売されていた、東南アジア生息の「マラヤン ブラッド パイソン」。ケースのガラスを割って逃げ出したとみられています。毒はないものの、手を出すとかみつく恐れがあるということで店内や店の周りで捜索が続いていました。そうした中、26日午前11時前…〈近隣住民〉「店内にいるんじゃないかなと思ったら本当に店内にいた」ペット売り場内の棚の中で8日ぶりに発見。いなくなった場所からおよそ10メートルほど離れた場所でした。棚に積まれていた段ボールと板の4センチほどの隙間にじっと身を潜めていたということです。〈近隣住民〉「ほっとしました。ヘビも無事でよかった…（家で）1人だったのでちょっと怖かったんですけど、本当にほっとした」ヘビは店内で保護されていて、これまでにケガ人は確認されていません。脱走劇の解決に安堵の声が広がりました。