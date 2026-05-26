石油関連製品の原料となる「ナフサ」の不足。その影響が広がっています。



「コロナ禍よりもきつい状況」塗装業界からは悲鳴の声が上がっています。



一面に、ムラなくペンキが塗られていきます。使われているのは石油由来の塗料です。



【満天・満永健二さん】

「今回この材料は水性と言われている水溶性の塗料になるのでもし（石油が）使われているとしたらこっちの硬化剤になります」



職人の手で塗料が重ねられていく壁。





＜記者リポート＞「外壁塗装に欠かせないのがこちらの塗料です。塗料には石油が使われているといいますがあるピンチを迎えています」【満天・満永仁さん】「塗料もそうですけどシンナー類、 そしてコーキング、屋根に使う 防水材、そんなものが全部入ってこなくなっています」訪ねたのは塗装専門店の現場です。中東情勢の悪化によりナフサが原料となる塗料などが入ってこない状況が続いているといいます。【満天・満永仁さん】「（材料が）減っていますし来ても遅いし納期が分からないです……お客様に工期を伝えられない契約させてもらってもいつ初めていつ終わるかっていうのが伝えられないのでそこがすごく困ったところ」注文しても材料が届かず最大1週間半ほど作業の遅れが発生しているといいます。【満天・満永仁さん】「コロナよりきついですね」「今回に関しては納期が分からないというのと輸送コストとか材料のコストが 上がっているので、お客様への工事単価がどうしても上げざる を得なくなっているそこが厳しい状況」影響が続く中東情勢……先行きが見通せない中、不安の声が広がっています。