“地域で親しまれてきた味を、子どもたちに知ってほしい”

JR諫早駅で21日、老舗レストランの弁当の無料配布が行われました。

（JR諫早駅 白石 哲也 駅長）

「たくさん食べて、(諫早駅にも)ぜひ遊びに来てください」

JR諫早駅で無料配布されたのは、老舗レストラン「びーふ天国 松新」の牛めし弁当です。

地元の小学1年生～4年生までを対象に、50食が配られました。

（児童）

「すごくうれしかったです。また、家に帰って食べてみたいです」

牛めし弁当を食べた子どもたちは…

（児童）

「お肉！おいしいです」

『レストラン松新』は、1968年から諫早市多良見町で営業していましたが、2021年に閉店。

諫早市の和菓子メーカー「つづみ」が経営を引き継いで、去年7月に移転オープンしています。

（つづみ 大石 将太 代表）

「次世代の方に、“牛めし” を届けられたらなと思ってやっています。(弁当を)ご自宅に持ち帰って、多良見町や松新の話題などが食卓とかで会話になれば、ひとつ面白いきっかけになるかなと思っています」

今後も、月に1回行う予定で「地域に残る味や思い出を、人が集まる力に変える挑戦として、全国の駅にもひろげていきたい 」と話しています。